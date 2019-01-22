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22.01.2019, 12:17

ПриватБанк запустит продажу валюты онлайн с 7 февраля

ПриватБанк запустит продажу валюты онлайн с 7 февраля

Госбанк готов к либерализации валютного регулирования

Государственный ПриватБанк запускает функцию продажи валюты через мобильное приложение Приват24 с 7 февраля. Об этом рассказал руководитель электронного бизнеса ПриватБанка Сергей Харитич, сообщает корреспондент LIGA.net.

В банке ожидают, что клиенты в основной массе будут покупать не более $1 тыс. в сутки. Ограничения НБУ на сегодня предусматривают лимит до 150 тыс. грн.  

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Напомним, новая структура валютного регулирования вступит в силу вместе с введением в действие закона "О валюте и валютных операциях" 7 февраля 2019 года. Согласно закону ряд шагов для либерализации валютного регулирования будет введен сразу после начала действия закона, в частности, будет разрешена online покупка иностранной валюты физлицами.

Продавать валюту через интернет смогут не только банки, но и небанковские финууреждения.

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Об этом читайте подробнее в материале: Как банки будут продавать валюту онлайн

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Теги: валюта, валюта онлайн, ПриватБанк
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