Проминвестбанк снова закончил год с убытками

Украинский Проминвестбанк, который принадлежит российской госкорпорации Внешэкономбанк, закончил 2018 год с убытком 3,39 млрд грн (за 11 месяцев - 1,32 млрд грн). Об этом сообщает Finbalance со ссылкой на финотчетной банка.

Убыток Проминвестбанка за 2017 год составил 7,66 млрд грн, за 2016 год – 5,8 млрд грн, 2015 год – 20,270 млрд грн, за 2014 год – 5,95 млрд грн.

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Таким образом, в 2014-2018 годах Проминвестбанк получил убытки на 43,1 млрд грн.

На 1 января 2019 года Проминвестбанк отчитался о показателе достаточности (адекватности) регулятивного капитала на уровне 17,35% (требование НБУ - не менее 10%).

По результатам прошлогоднего стресс-теста (проводился на основе финпоказателей на 1 января 2018 года), напоминает Finbalance, в Проминвестбанке обнаружен дефицит капитала на 945,6 млн грн. За счет проведенных банком мер сумма сократились до 598,9 млн грн, и она должна быть покрыта до конца 2019 года (за счет выполнения программы реструктуризации).

Ранее сообщалось, что Киевский апелляционный судснял арест с имущенства Проминвестбанка.

Справка.

Украинский акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк ("Проминвестбанк Украины", ПИБ) создан 26 августа 1992 года. Создатель Проминвестбанка - Владимир Матвиенко. Основной акционер с 2009 года - Государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" (Россия) - 94% акций. Председатель правления - Виктор Башкиров.