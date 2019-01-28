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28.01.2019, 10:10

Проминвестбанк снова закончил год с убытками

Проминвестбанк снова закончил год с убытками

Убыток Проминвестбанкa за 2018 год - 3,4 млрд грн

Украинский Проминвестбанк, который принадлежит российской госкорпорации Внешэкономбанк, закончил 2018 год с убытком 3,39 млрд грн (за 11 месяцев - 1,32 млрд грн). Об этом сообщает Finbalance со ссылкой на финотчетной банка.   

Убыток Проминвестбанка за 2017 год составил 7,66 млрд  грн, за 2016 год – 5,8 млрд грн, 2015 год – 20,270 млрд грн, за 2014 год – 5,95 млрд грн.

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Таким образом, в 2014-2018 годах Проминвестбанк получил убытки на 43,1 млрд грн.

На 1 января 2019  года Проминвестбанк отчитался о показателе достаточности (адекватности) регулятивного капитала на уровне 17,35% (требование НБУ - не менее 10%).

По результатам прошлогоднего стресс-теста (проводился на основе финпоказателей на 1 января 2018 года), напоминает Finbalance,  в Проминвестбанке обнаружен дефицит капитала на 945,6 млн грн. За счет проведенных банком мер сумма сократились до 598,9 млн грн, и она должна быть покрыта до конца 2019 года (за счет выполнения программы реструктуризации).

Ранее сообщалось, что Киевский апелляционный судснял арест с имущенства Проминвестбанка.

Справка. 

Украинский акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк ("Проминвестбанк Украины", ПИБ) создан 26 августа 1992 года. Создатель Проминвестбанка - Владимир Матвиенко. Основной акционер с 2009 года - Государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" (Россия) - 94% акций. Председатель правления - Виктор Башкиров.

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Теги: Проминвестбанк, финансовая отчетность, убытки банков
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