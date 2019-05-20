Валютные депозиты в украинских банках дешевеют. Обзор рынка

По итогам прошедших двух недель средние депозитные ставки упали для валютных вкладов. Об этом свидетельствует обзор* актуальных депозитных программ в банках Украины, проведенный LIGA.net (данные на 20.05.2019). Гривневые сбережения преимущественно повысили доходность. Снизили ставки Украгазбанк и Укрэксимбанк. Повысил депозитные ставки для гривни ПриватБанк.

Динамика средних процентных ставок по депозитам

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Средние ставки по депозитам в гривне

Бессрочные сбережения подорожали на 0,11 п.п. и предлагают 8,24% годовых. Вклады на период от месяца до 3 выросли в цене на 0,07 п.п. до 12,03% годовых. Сбережения на срок от 3 до 6 месяцев набрали 0,02 п.п., их доходность составляет 14,06% годовых. Депозиты сроком до 1 месяца по-прежнему предлагают 10,5% годовых, а вклады сроком свыше года - 14,2% годовых. Депозиты периодом от 6 месяцев до года подешевели на 0,01 п.п. и предлагают 14,75% годовых.

Средние ставки по депозитам в долларах

Синхронно, на 0,01 п.п., опустили ставки вклады на сроки от 3 до 6 месяцев(2,44%), от 6 до 12 месяцев(3,04%), а также бессрочные сбережения(0,69%). Подешевели и депозиты сроком от 1 до 3 месяцев, на 0,02 п.п. до 1,22% годовых. Вклады сроком свыше года предлагают доходность 3,15% годовых. Средняя ставка по депозитам на период до месяца составляет 1,41% годовых.

Средние ставки по депозитам в евро

Синхронно сбросили доходность на 0,01 п.п. вклады на периоды до полугода (1,71%), до года (2,21%) и свыше года (2,46%). Депозиты сроком от месяца до 3 потеряли в цене 0,02 п.п. и предлагают 1,22% годовых. Бессрочные сбережения подорожали на 0,01 п.п. до 0,50% годовых. Вклады на срок менее месяца не изменили стоимость – 1,07% годовых.

Средние процентные ставки по депозитам

*Обзор составлен на основании данных по 136 депозитным программам от 28 украинских банков, дата последнего обновления – 20.05.19