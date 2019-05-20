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20.05.2019, 11:22

Валютные депозиты в украинских банках дешевеют. Обзор рынка

Валютные депозиты в украинских банках дешевеют. Обзор рынка

Обзор актуальных процентных ставок по депозитам, проведенный Liga.net (данные на 20.05.2019)

По итогам прошедших двух недель средние депозитные ставки упали для валютных вкладов. Об этом свидетельствует обзор* актуальных депозитных программ в банках Украины, проведенный LIGA.net (данные на 20.05.2019). Гривневые сбережения преимущественно повысили доходность. Снизили ставки Украгазбанк и Укрэксимбанк. Повысил депозитные ставки для гривни ПриватБанк.

 

Динамика средних процентных ставок по депозитам
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Средние ставки по депозитам в гривне

Бессрочные сбережения подорожали на 0,11 п.п. и предлагают 8,24% годовых. Вклады на период от месяца до 3 выросли в цене на 0,07 п.п. до 12,03% годовых. Сбережения на срок от 3 до 6 месяцев набрали 0,02 п.п., их доходность составляет 14,06% годовых. Депозиты сроком до 1 месяца по-прежнему предлагают 10,5% годовых, а вклады сроком свыше года - 14,2% годовых. Депозиты периодом от 6 месяцев до года подешевели на 0,01 п.п. и предлагают 14,75% годовых.

Средние ставки по депозитам в долларах

Синхронно, на 0,01 п.п., опустили ставки вклады на сроки от 3 до 6 месяцев(2,44%), от 6 до 12 месяцев(3,04%), а также бессрочные сбережения(0,69%). Подешевели и депозиты сроком от 1 до 3 месяцев, на 0,02 п.п. до 1,22% годовых. Вклады сроком свыше года предлагают доходность 3,15% годовых. Средняя ставка по депозитам на период до месяца составляет 1,41% годовых.

Средние ставки по депозитам в евро

Синхронно сбросили доходность на 0,01 п.п. вклады на периоды до полугода (1,71%), до года (2,21%) и свыше года (2,46%). Депозиты сроком от месяца до 3 потеряли в цене 0,02 п.п. и предлагают 1,22% годовых. Бессрочные сбережения подорожали на 0,01 п.п. до 0,50% годовых. Вклады на срок менее месяца не изменили стоимость – 1,07% годовых.

 

Средние процентные ставки по депозитам

*Обзор составлен на основании данных по 136 депозитным  программам от 28 украинских банков, дата последнего обновления – 20.05.19

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Теги: депозиты, процентные ставки
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