Процентные ставки по депозитам начали снижаться. Обзор рынка

По итогам прошлой недели средние процентные ставки снизились для гривневых депозитов. Об этом свидетельствует обзор актуальных депозитных программ в банках Украины, проведенный LIGA.net (данные на 26.04.2020). Напомним, с началом карантина отмечалась тенденция повышения ставок. Валютные вклады не претерпели существенных изменений. Снизил ставки по депозитам банк Конкорд. Банк Юнэкс повысил проценты для валютных сбережений сроком свыше года.

Средние ставки по депозитам в гривне

Банковские сбережения на сроки от полугода и свыше года синхронно снизили доходность на 0,05 п.п. до 11,38% и до 10,9% годовых соответственно. Депозиты на период от 3 месяцев до полугода подешевели на 0,03 п.п. и предлагают 11,23% годовых. На прежнем уровне остались средние ставки для вкладов на сроки до месяца (9,04%) и от месяца до трех (9,36%). Доходность бессрочных сбережений составляет 6,59% годовых.

Средние ставки по депозитам в долларах

Вклады сроком свыше года повысили среднюю ставку на 0,01 п.п. до 2,0% годовых. Остальные периоды не изменили доходность. Стоимость вкладов для периодов от полугода до года составляет 1,56%, а на периоды от 3 до 6 месяцев - 1,26% годовых. Вклады на срок от месяца до 3 предлагают 1,0% годовых. Депозиты периодом менее месяца дают доходность 2,05% годовых. Средняя ставка для бессрочных сбережений составляет 0,42% годовых.

Средние ставки по депозитам в евро

Депозиты в евро также повысили стоимость только для периодов свыше года (на 0,02 п.п. до 1,24% годовых. Остальные периоды не изменились и предлагают те же проценты, что и ранее: бессрочные сбережения - 0,30% годовых, депозиты на сроки до месяца - 2,16% годовых. Доходность вкладов периодом от месяца до 3 составляет - 0,85% годовых, а от 3 до 6 - 0,82% годовых. Средняя ставка для вкладов сроком от полугода – 1,11% годовых.

В обзоре исследовались кредитные программы следующих банков: КредитАгриколь, БАНК ВОСТОК, OTП Банк, Универсал Банк, Альфа Банк, Акордбанк, АП БАНК, БТА Банк, Индустриалбанк, Конкорд, Мисто Банк, МТБ, Мегабанк, Ощадбанк, Первый инвестиционный банк, Пивденный, Пиреус, Правэкс-Банк, ПриватБанк, ПроКредит Банк, ПУМБ, Райффайзен Банк Аваль, Укргазбанк, УкрСиббанк, Укрэксимбанк, Юнекс.