Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Fintech
Оцифруй Бизнес
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
Боты:

Определился. Вакарчук принял решение о выборах президента - видео
28.01.2019, 10:00

Процентные ставки выросли для гривневых депозитов

Процентные ставки выросли для гривневых депозитов

Обзор актуальных процентных ставок по депозитам, проведенный Liga.net (данные на 28.01.2019)

По итогам последней недели средние ставки выросли по гривневым депозитам. Об этом свидетельствует обзор* актуальных депозитных программ в банках Украины, проведенный LIGA.net (данные на 28.01.2019). Доходность долларовых вкладов изменилась минимально. Сбережения в евро не претерпели изменений.

 

Динамика средних процентных ставок по депозитам
Реклама

Средние ставки по депозитам в гривне

Максимально выросла средняя ставка по бессрочным сбережениям (на 0,05 п.п. до 8,09% годовых). Депозиты сроком свыше года набрали 0,02 п.п. и предлагают 13,92% годовых. Вклады на период от 1 до 3 месяцев также подорожали на 0,02 п.п. до 11,70% годовых. Сбережения на срок до месяца не изменились в цене, их доходность составляет 10,50% годовых. Также на прежнем уровне остались и средние ставки для вкладов периодом до полугода (13,81%) и свыше полугода (14,42%).

Средние ставки по депозитам в долларах

Долларовые депозиты подняли доходность только для длительных сроков, от полугода и свыше года (на 0,01 п.п. до 2,79% и до 3,04% годовых соответственно). Остальные сроки не претерпели изменений в ставках. Бессрочные сбережения предлагают 0,88% годовых, депозиты сроком до месяца - 1,41% годовых. Доходность вкладов на периоды до полугода составляет 1,19% годовых, свыше полугода – 2,31% годовых.

Средние ставки по депозитам в евро

Средние ставки по депозитам в евро остались без изменений для всех периодов. Бессрочные сбережения предлагают 0,55% годовых. Средняя ставка по депозитам на период до месяца  составляет 1,07%, а от месяца до 3 - 1,10% годовых. Стоимость вкладов на период от 3 до 6 месяцев составляет 1,68% годовых, а от 6 до 12 месяцев – 2,07% годовых. Сбережения сроком свыше года предлагают доходность в 2,27% годовых.

 

Средние процентные ставки по депозитам

*Обзор составлен на основании данных по 144 депозитным  программам от 28 украинских банков, дата последнего обновления – 28.01.19

Реклама
Отправить:
Распечатать:
Теги: депозиты, процентные ставки
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
 