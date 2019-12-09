Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Проценты по депозитам падают

Проценты по депозитам падают
09.12.2019, 09:00

Обзор актуальных процентных ставок по депозитам, проведенный Liga.net (данные на 9.12.2019)

По итогам прошлой недели  доходность банковских депозитов снизилась. Процентные ставки упали для всех валют. Об этом свидетельствует обзор актуальных депозитных программ в банках Украины, проведенный LIGA.net (данные на 9.12.2019). Снизили ставки Банк Пивденный и ПиреусБанк.

Динамика средних процентных ставок по депозитам

Средние ставки по депозитам в гривне

Лидером снижения доходности стали сбережения на срок от 6 до 12 месяцев, их стоимость опустилась на 0,13 п.п. и составляет 14,57% годовых. Упали в цене и вклады периодом от 3 до 6 месяцев (на 0,12 п.п. до 14,06% годовых). Депозиты сроком свыше года подешевели на 0,11 п.п. до 13,74% годовых. Вклады на срок от месяца до 3 сбросили 0,04 п.п. и предлагают 11,70% годовых. Не изменились средние ставки для депозитов на сроки менее месяца (9,77%) и для бессрочных сбережений (7,70%).

Средние ставки по депозитам в долларах

Долларовые депозиты максимально просели в цене для сроков от 3 до 6 месяцев (на 0,06 п.п. до 2,12% годовых). Вклады периодом от полугода до года подешевели на 0,05 п.п. до 2,56% годовых. Стоимость сбережений  сроком более года опустилась на 0,04 п.п. и составляет 2,75% годовых. Не претерпели изменений в ставках депозиты для периодов до месяца (1,07%) и от месяца до 3 (1,22%). Бессрочные сбережения предлагают 0,53% годовых.

Средние ставки по депозитам в евро

Доходность снизилась для сроков свыше года (на 0,06 п.п. до 1,98% годовых). Депозиты периодом от 3 до 6 месяцев сбросили в цене 0,05 п.п. и предлагают 1,39% годовых. Вклады сроком от полугода до года подешевели на 0,04 п.п. до 1,78% годовых. Бессрочные сбережения по-прежнему предлагают 0,44% годовых. Вклады сроком до месяца предоставляют доходность 0,78% годовых. И только депозиты  периодом от месяца до 3 подорожали на 0,03 п.п. и предоставляют 1,17% годовых.

*Обзор составлен на основании данных по 143 депозитным  программам от 27 украинских банков, дата последнего обновления – 9.12.19

Средние процентные ставки по депозитам

Напишите нам
депозиты процентные ставки
Комментарии
Последние новости
 