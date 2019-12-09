Проценты по депозитам падают

По итогам прошлой недели доходность банковских депозитов снизилась. Процентные ставки упали для всех валют. Об этом свидетельствует обзор актуальных депозитных программ в банках Украины, проведенный LIGA.net (данные на 9.12.2019). Снизили ставки Банк Пивденный и ПиреусБанк.

Динамика средних процентных ставок по депозитам

Средние ставки по депозитам в гривне

Лидером снижения доходности стали сбережения на срок от 6 до 12 месяцев, их стоимость опустилась на 0,13 п.п. и составляет 14,57% годовых. Упали в цене и вклады периодом от 3 до 6 месяцев (на 0,12 п.п. до 14,06% годовых). Депозиты сроком свыше года подешевели на 0,11 п.п. до 13,74% годовых. Вклады на срок от месяца до 3 сбросили 0,04 п.п. и предлагают 11,70% годовых. Не изменились средние ставки для депозитов на сроки менее месяца (9,77%) и для бессрочных сбережений (7,70%).

Средние ставки по депозитам в долларах

Долларовые депозиты максимально просели в цене для сроков от 3 до 6 месяцев (на 0,06 п.п. до 2,12% годовых). Вклады периодом от полугода до года подешевели на 0,05 п.п. до 2,56% годовых. Стоимость сбережений сроком более года опустилась на 0,04 п.п. и составляет 2,75% годовых. Не претерпели изменений в ставках депозиты для периодов до месяца (1,07%) и от месяца до 3 (1,22%). Бессрочные сбережения предлагают 0,53% годовых.

Средние ставки по депозитам в евро

Доходность снизилась для сроков свыше года (на 0,06 п.п. до 1,98% годовых). Депозиты периодом от 3 до 6 месяцев сбросили в цене 0,05 п.п. и предлагают 1,39% годовых. Вклады сроком от полугода до года подешевели на 0,04 п.п. до 1,78% годовых. Бессрочные сбережения по-прежнему предлагают 0,44% годовых. Вклады сроком до месяца предоставляют доходность 0,78% годовых. И только депозиты периодом от месяца до 3 подорожали на 0,03 п.п. и предоставляют 1,17% годовых.

*Обзор составлен на основании данных по 143 депозитным программам от 27 украинских банков, дата последнего обновления – 9.12.19