Проценты по вкладам выросли. Обзор рынка депозитов

В течении последних двух недель средние ставки по депозитам в банках выросли. Об этом свидетельствует обзор актуальных депозитных программ в банках Украины, проведенный LIGA.net (данные на 20.04.2020). Доходность выросла для гривневых и долларовых вкладов. Сбережения в евро не претерпели изменений в ставках. Повысили ставки КредиАгрикольБанк и Универсал.

Средние ставки по депозитам в гривне

Максимально выросла средняя ставка по депозитам на периоды свыше года (на 0,05 п.п. до 10,95% годовых). Вклады периодом от 6 до 12 месяцев набрали 0,04 п.п. и предлагают 11,42% годовых. Выросла доходность для периодов от месяца до 3 (на 0,03 п.п. до 9,36% годовых). Вклады сроком от 3 месяцев до 6 выросли в цене на 0,02 п.п. до 11,26% годовых. Бессрочные сбережения подорожали на 0,01 п.п. до 6,59% годовых. Вклады на сроки до месяца по-прежнему предоставляют 9,04% годовых.

Средние ставки по депозитам в долларах

Вклады сроком свыше года повысили среднюю ставку на 0,09 п.п. до 1,99% годовых. Стоимость вкладов для периодов от полугода до года выросла на 0,06 п.п. до 1,56% годовых. Синхронно выросла доходность бессрочных сбережений и на периоды от 3 до 6 месяцев (на 0,02 п.п. до 0,42% и до 1,26% годовых соответственно). Вклады на срок от месяца до 3 подорожали на 0,01 п.п. и предлагают 1,0% годовых. Депозиты периодом менее месяца дают доходность 2,05% годовых.

Средние ставки по депозитам в евро

Вклады в евро в ставках не изменились и предлагают те же проценты, что и ранее: бессрочные сбережения - 0,30% годовых, депозиты на сроки до месяца - 2,16% годовых. Доходность вкладов периодом от месяца до 3 составляет - 0,85%годовых, а от 3 до 6 - 0,82% годовых. Средняя ставка для вкладов сроком от полугода – 1,11% годовых, а свыше года – 1,22% годовых.

В обзоре исследовались кредитные программы следующих банков: КредитАгриколь, БАНК ВОСТОК, OTП Банк, Универсал Банк, Альфа Банк, Акордбанк, АП БАНК, БТА Банк, Индустриалбанк, Конкорд, Мисто Банк, МТБ, Мегабанк, Ощадбанк, Первый инвестиционный банк, Пивденный, Пиреус, Правэкс-Банк, ПриватБанк, ПроКредит Банк, ПУМБ, Райффайзен Банк Аваль, Укргазбанк, УкрСиббанк, Укрэксимбанк, Юнекс.