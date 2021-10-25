ПУМБ наградил победителя спецноминации премии "HR-Бренд 2021" компании GlobalLogic

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В рамках конкурса проектов "Премия HR-Бренд 2021", ПУМБ создал специальную номинацию "Технологии на будущее, люди навсегда", которая объединяет два чрезвычайно важных фактора для каждой компании: технологичность и человечность. Также, банк выступил генеральным партнером самого влиятельного профессионального события года в сфере HR. В состав жюри конкурса вошла HRD ПУМБа Татьяна Костюченко.

Цель создания специальной номинации для HR-среды: привлечь внимание больших и малых компаний к главному активу бизнеса и смыслу всего – людям. Последние годы стали вызовом для всех бизнесов, нанимающих работников. Именно поэтому организации, проявляют заботу, разностороннюю поддержку и заботятся о ресурсном наполнении работников – имеют перспективу устойчивого развития и роста.

"ПУМБ – организация, где работники выделяют заботу о людях как характеристику №1 бренда работодателя. Человекоцентричность – в ДНК организации как в направлении работы с клиентами, так и в направлении работы с работниками", — говорит Татьяна Костюченко. "Премия HR-бренд Украина" проходит одиннадцатый год подряд. Вчера, 21 октября, во время кейс-конференции состоялось награждение победителей. В этом году в состав экспертного жюри премии вошла заместитель Председателя Правления по работе с персоналом ПУМБ — Татьяна Костюченко. А ПУМБ стал генеральным партнером премии в 2021 году.

Вниманию жюри были представлены наиболее успешные проекты по управлению персоналом. Кейсы оценивались с точки зрения актуальности, современности и результативности. Соревновались более шестидесяти актуальных HR-проектов от компаний из разных сфер, которые были реализованы в течение года. "Для нас было важно найти единомышленников, которые, развивая технологии, при этом не меньшее внимание уделяют заботе о благосостоянии сотрудников. Именно поэтому, среди большого количества достойных кейсов, мы отметили проект компании GlobalLogic, в котором показано как в условиях удаленной работы можно сплотить команду и проявить заботу о каждом отдельном работнике. Это очень соответствует ценностям ПУМБ, а также может послужить примером для других компаний на рынке", — отметила Татьяна Костюченко.

Критерии оценки, по которым Татьяна Костюченко выбирала победителя в номинации от ПУМБ – фокус на работников, системная забота компании о сотрудниках, эффективность для бизнеса, пример для подражания и актуальность.

Лариса Оныпко, директор Премии HR-бренд, отметила: "В этом году Премия HR-бренд уникальна – и не только благодаря лучшим компаниям-участникам. Банк ПУМБ, который в прошлом году был номинантом Премии, сейчас стал ее генеральным партнером. Символично, что в прошлом году проект ПУМБа был ориентирован на работников, которые могут драйвить и влиять на изменения. А сегодня банк драйвит рынок труда вместе с нами. Мы гордимся плодотворным сотрудничеством и вместе с топ командой и экспертами ПУМБа – видим свою миссию в поддержке идей и решений, ориентированных на людей".

Банк ПУМБ стал партнером проекта "Премия HR-бренд 2021", чтобы присоединиться и к развитию HR-сферы в Украине и пропагандировать заботу о людях в украинских компаниях. Ведь успешный бизнес своим успехом всегда обязан своим работникам.

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