Пусть вернут $2 млрд. Интервью Игоря Коломойского. Главное

Игорь Коломойский дал интервью ЭП. Собирается ли он возвращать ПриватБанк? Какую компенсацию хочет за национализацию?

LIGA.net публикует главные тезисы олигарха.

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Национализация = ограбление

В деле Приватбанка акционеров ограбили. Все эти басни о выведенных миллионах и миллиардах, это прикрытие тех, кто украл чужое имущество.

Представьте, приходят соседи по участку, которым приглянулся дом и участок ваших родителей. Выселяют. А потом предъявляют вам претензии, что они, оказывается, плохо управляли и плохо жили.

Мне не нужен Приватбанк. Но там лежало два миллиарда долларов капитала. Пусть вернут, и нет вопросов.

Мошенничества не было

В банке был капитал, аудит проводился, проверки, регулятор как-то на это смотрел. Такого ведь не может быть, чтобы 20 лет подряд кто-то водил кого-то за нос.

В 2016 году Гонтарева сказала, что в банке 99% кредитов Коломойского и Боголюбова и остальные заемщики просто решили не платить. А куда залоги по кредитам подевались?

Деньги никуда не выводились, они оставались в банке. Кредиты выдавались Приватбанком компаниям. Компания-заемщик отправляла их по контракту на Кипр, а с Кипра эти деньги возвращались в этот же день обратно. Ими погашались кредиты в Приватбанке. В тот же день, когда эти деньги брались, они заводились обратно. Это было хеджирование.

Частично этот вопрос был связан с валютным регулированием, а также с открытием и хеджированием позиций для того, чтобы гривневые вкладчики не пострадали. Это работает так: утром ты покупаешь валюту, в течении дня, если нужно возвращаешь валютные депозиты, а если нет — обратно конвертируешь в гривну и закрываешь позицию.

Бенефициар национализации – МВФ

МВФ «подстрекал» к национализации. Были конкретные люди, которые приезжали и проверяли как идет докапитализация. Они говорили о том, что мы не дадим Украине деньги до тех пор, пока вы не отберете у них банк.

Кто ответственные? Данылюка (экс-министр финансов Александр Данылюк) не могу назвать, он учавствовал в этом, но не был первой скрипкой. Основные — это Гонтарева и Рожкова (первая заместительница главы НБУ Екатерина Рожкова), а все остальные — это исполнители.

Лондонский суд обманули

Посмотрите, что судья написал по поводу вранья и подделки документов, фабрикации фактов. Если бы они всего этого не делали, то судья, к которому они обратились без присутствия второй стороны за freezing ордером, никогда бы его не выдал.

Суд обманули. Больше 2,5 млрд долларов никогда банк не покидали и были внутри банка.

ПриватБанк – обуза для государства

Приват — это обуза для государства. Оно не знает, что с банком делать. Государство просрало весь кредитный портфель, который был банке и сейчас рассказывает, что по вине Коломойского и Боголюбова по кредитам ничего не платится.

Если банк такой плохой, то надо было отправлять его на ликвидацию — это стоило бы государству в два раза дешевле. Так вот: если в результате всей этой "операции-национализации" выяснится, что государство потерпело ущерб, то лица, которые к этому причастны, должны нести ответственность.

При Порошенко справедливости не будет

Я рассчитываю на честный и справедливый суд и честную правовую оценку. Пока будет Порошенко, никакого справедливого суда в стране не будет. И не только по моему вопросу. Я никуда не тороплюсь. Для меня это не вопрос жизни и смерти. Вопрос не в деньгах, а в принципе.