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08.04.2019, 12:02

Пусть вернут $2 млрд. Интервью Игоря Коломойского. Главное

Пусть вернут $2 млрд. Интервью Игоря Коломойского. Главное

Главное из интервью Игоря Коломойского "Экономической правде"

Игорь Коломойский дал интервью ЭП. Собирается ли он возвращать ПриватБанк? Какую компенсацию хочет за национализацию?

LIGA.net публикует главные тезисы олигарха.

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Национализация = ограбление

В деле Приватбанка акционеров ограбили. Все эти басни о выведенных миллионах и миллиардах, это прикрытие тех, кто украл чужое имущество.

Представьте, приходят соседи по участку, которым приглянулся дом и участок ваших родителей. Выселяют. А потом предъявляют вам претензии, что они, оказывается, плохо управляли и плохо жили.

Мне не нужен Приватбанк. Но там лежало два миллиарда долларов капитала. Пусть вернут, и нет вопросов.

Мошенничества не было

В банке был капитал, аудит проводился, проверки, регулятор как-то на это смотрел. Такого ведь не может быть, чтобы 20 лет подряд кто-то водил кого-то за нос.

В 2016 году Гонтарева сказала, что в банке 99% кредитов Коломойского и Боголюбова и остальные заемщики просто решили не платить. А куда залоги по кредитам подевались?

Деньги никуда не выводились, они оставались в банке. Кредиты выдавались Приватбанком компаниям. Компания-заемщик отправляла их по контракту на Кипр, а с Кипра эти деньги возвращались в этот же день обратно. Ими погашались кредиты в Приватбанке. В тот же день, когда эти деньги брались, они заводились обратно. Это было хеджирование.

Частично этот вопрос был связан с валютным регулированием, а также с открытием и хеджированием позиций для того, чтобы гривневые вкладчики не пострадали. Это работает так: утром ты покупаешь валюту, в течении дня, если нужно возвращаешь валютные депозиты, а если нет — обратно конвертируешь в гривну и закрываешь позицию.

Бенефициар национализации – МВФ

МВФ «подстрекал» к национализации. Были конкретные люди, которые приезжали и проверяли как идет докапитализация. Они говорили о том, что мы не дадим Украине деньги до тех пор, пока вы не отберете у них банк.

Кто ответственные? Данылюка (экс-министр финансов Александр Данылюк) не могу назвать, он учавствовал в этом, но не был первой скрипкой. Основные — это Гонтарева и Рожкова (первая заместительница главы НБУ Екатерина Рожкова), а все остальные — это исполнители.

Лондонский суд обманули

Посмотрите, что судья написал по поводу вранья и подделки документов, фабрикации фактов. Если бы они всего этого не делали, то судья, к которому они обратились без присутствия второй стороны за freezing ордером, никогда бы его не выдал.

Суд обманули. Больше 2,5 млрд долларов никогда банк не покидали и были внутри банка.

ПриватБанк – обуза для государства

Приват — это обуза для государства. Оно не знает, что с банком делать. Государство просрало весь кредитный портфель, который был банке и сейчас рассказывает, что по вине Коломойского и Боголюбова по кредитам ничего не платится.

Если банк такой плохой, то надо было отправлять его на ликвидацию — это стоило бы государству в два раза дешевле. Так вот: если в результате всей этой "операции-национализации" выяснится, что государство потерпело ущерб, то лица, которые к этому причастны, должны нести ответственность.

При Порошенко справедливости не будет

Я рассчитываю на честный и справедливый суд и честную правовую оценку. Пока будет Порошенко, никакого справедливого суда в стране не будет. И не только по моему вопросу. Я никуда не тороплюсь. Для меня это не вопрос жизни и смерти. Вопрос не в деньгах, а в принципе.

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Теги: национализация Приватбанка, игорь коломойский
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