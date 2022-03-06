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Путин планирует рублями погашать валютные долги РФ перед "недружественными" США и ЕС

Цей матеріал також доступний українською
06.03.2022, 02:22
Путин планирует рублями погашать валютные долги РФ перед
Владимир Путин (Фото:EPA)

Россия будет в рублях выплачивать все свои долги перед США, странами ЕС и другими кредиторами, наложившими против РФ санкции. Об этом говорится в указе президента России Владимира Путина, опубликованном на портале правовой информации России.

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В указе отмечается, что долги перед "недружественными" странами, которые ввели санкции против РФ за ее вторжение в Украину, признаются погашенными, если они были выплачены в рублях и рассчитаны по курсу Центробанка РФ.

Этим же указом Путин разрешил России выплачивать все валютные долги перед резидентами и нерезидентами в рублях, если они получили право на такие выплаты от введших санкции стран после 1 марта.

Согласно указу, в российском банке на имя иностранного кредитора может быть открыт счет в рублях, предназначенный для проведения расчетов по имеющимся обязательствам.

Также обязательство по ценным бумагам будет считаться выполненным, если аналогичным образом в рублях будет сделана выплата на российский счет, открытый на имя иностранного номинального держателя, для дальнейшего перечисления кредитору из "недружественной" страны.

Путин поручил правительству РФ в двухдневный срок определить перечень иностранных государств, совершающих в отношении РФ, российских юридических лиц и физических лиц "недружественные действия".

  • Санкции ЕС, Великобритании и США включают запрет Сбербанку на проведение операций в долларах, замораживание активов ВТБ и исключение из платежной системы SWIFT семи российских банков, а также введение ограничительных мер, которые запрещают Центробанку использовать его международные резервы. 

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Наталия Фреик
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