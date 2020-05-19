Рада может разрешить Укрпочте предоставлять банковские услуги. НБУ против

Верховная Рада собирается рассмотреть 19 мая законопроекты №2788-д и №2788, которыми предлагается разрешить Укрпочте предоставлять банковские услуги. Национальный банк (НБУ) выступил против этой инициативы, заявив, что это шаг к увеличению монополии государства в финсекторе.

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“Нелогично. Неконкурентно. Рискованно. Это если в три слова сжать нашу позицию об идее разрешить Укрпочте предоставлять банковские услуги”, - говорится в сообщении пресс-службы регулятора.

Среди аргументов НБУ указывает, что роль государства в банковском секторе должна уменьшаться. Также регулятор отмечает, что Укрпочта окажется в привилегированном положении по сравнению с банками.

“Почтовый оператор получит все преимущества и возможности ведения банковской деятельности, но не будет нести никакой ответственности. Почтовому оператору не нужно получать банковскую лицензию, не нужно выполнять нормативы и требования к работе со средствами населения. НБУ сможет устанавливать для Укрпочты только порядок открытия и ведения счетов. То есть НБУ не будет регулировать банковскую деятельность Укрпочты”, - говорит регулятор.

К тому же Укрпочта “сразится” с другими госбанками - Ощадбанком и ПриватБанком, отмечают в НБУ. “Мы за конкуренцию, но не госбанков между собой за одних и тех же клиентов. Борьба на одном “клочке земли” приведет к уменьшению доходности всех”, - сказано в сообщении.

Еще одним риском, на который указывает регулятор, является "низкая экспертиза Укрпочты в финмониторинге", по сравнению с банками, что, по-мнению НБУ, может привести к повышенному риску отмывания денег.

В качестве альтернативы в НБУ предложили предоставить Укрпочте возможность предоставлять в сельской местности агентские услуги от имени банков, а также работать в рамках нового платежного законодательства.

“Новая редакция закона “О платежных услугах” позволит почтовому оператору вести счета клиентов и обеспечивать расчеты, а также выпускать собственные платежные карточки без участия банка. Этот вариант - оптимальный. Ведь Укрпочта имеет лицензию на предоставление платежных услуг, которая может быть легко расширена в рамках действующего законодательства”, - заключили в НБУ.

Позицию Нацбанка прокомментировал глава Укрпочты Игорь Смелянский. Он отвергает все аргументы регулятора. В частности, Смелянский отрицает, что будет рост госсектора. “Конвертация налички в безналичные расчеты не увеличивает а уменьшает долю госсектора”, - пишет он в Facebook.

Глава Укрпочты не согласен с НБУ, что почта получит неконкурентные условия и будет конкурировать с Ощадбанком и Приватом.

“Мы будем выполнять все требования НБУ и даже будем членом Фонда гарантирования вкладов, в отличие от Ощадбанка (но тут НБУ не видит проблем). Конкурировать тоже не будем - наша сеть в селе, откуда все эти уважаемые банки ушли”, - отметил Смелянский.

Также он указывает, что НБУ инициировал закон, согласно которому Укрпочта подпадает под регулирование НБУ по финмониторингу, таким образом отвергая аргумент Нацбанка, что у Укрпочты низкая экспертиза в этом вопросе.

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Законопроект №2788 был зарегистрирован в парламенте в январе. В случае принятия, он позволит Укрпочте открывать и обслуживать почтовые счета, осуществлять валютообменные операции, выпускать платежные карты.