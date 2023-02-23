UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
Crypto
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Рада поддержала 50-летние санкции против всех банков и финансовых учреждений России

Цей матеріал також доступний українською
23.02.2023, 13:54
Рада поддержала 50-летние санкции против всех банков и финансовых учреждений России - Фото
Фото: Центробанк РФ

Верховная Рада в четверг, 23 февраля, поддержала решение Совета национальной безопасности и обороны о введении секторальных санкций против российского финансового сектора. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

"За" проголосовали 325 народных депутатов.

В решении СНБО сообщается, что Украина применяет на 50 лет санкции ко всем банкам России (в том числе Центральному банку), всем небанковским кредитным организациям, операторам платежных систем, профессиональным участникам фондового рынка, страховым компаниям, инвестиционным фондам и другим учреждениям, предоставляющим финансовые услуги.

Санкции запрещают сделки с активами этих компаний, какие-либо деловые отношения и контракты, приобретение ценных бумаг и т.д.

СНБО также приказал аннулировать регистрацию российских платежных систем.

Согласно закону Украины "О санкциях", решение о введении секторальных санкций принимается СНБО, вводится в действие указом президента Украины, утверждается в течение 48 часов со дня принятия указа постановлением Верховной Рады и является обязательным к исполнению.

Андрій Водяний
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
верховная рада санкции против рф банки
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 