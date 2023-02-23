Рада поддержала 50-летние санкции против всех банков и финансовых учреждений России

Верховная Рада в четверг, 23 февраля, поддержала решение Совета национальной безопасности и обороны о введении секторальных санкций против российского финансового сектора. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram.

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"За" проголосовали 325 народных депутатов.

В решении СНБО сообщается, что Украина применяет на 50 лет санкции ко всем банкам России (в том числе Центральному банку), всем небанковским кредитным организациям, операторам платежных систем, профессиональным участникам фондового рынка, страховым компаниям, инвестиционным фондам и другим учреждениям, предоставляющим финансовые услуги.

Санкции запрещают сделки с активами этих компаний, какие-либо деловые отношения и контракты, приобретение ценных бумаг и т.д.

СНБО также приказал аннулировать регистрацию российских платежных систем.

Согласно закону Украины "О санкциях", решение о введении секторальных санкций принимается СНБО, вводится в действие указом президента Украины, утверждается в течение 48 часов со дня принятия указа постановлением Верховной Рады и является обязательным к исполнению.

19 февраля Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях в отношении Московской межбанковской валютной биржи и 333 физических лиц, преимущественно российских банкиров и чиновников.

Андрій Водяний

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