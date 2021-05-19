Верховная Рада одобрила новый механизм вывода банков-банкротов с рынка

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект № 4546 относительно совершенствования механизмов вывода банков с рынка и удовлетворения требований кредиторов этих банков. "За" проголосовали 230 парламентариев.

Документ определяет правовые основания для возмещения вреда лицом, причинившим ущерб учреждению и кредиторам.

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"Целью законопроекта является эффективное проведение мероприятий по выводу банка с рынка, путем усовершенствования механизмов сохранения активов банка, предотвращения потери имущества банка, удовлетворение как можно большего количества кредиторов банков, которые выводятся с рынка", – говорится в сообщении.

Законопроект должен урегулировать следующие вопросы:

совершенствование процедур и перечень оснований для выявления ничтожных сделок;

уточнение некоторых вопросов нормативно-правового регулирования порядка проведения ликвидационной процедуры;

совершенствование механизма правовой защиты работников Фонда и членов его административного совета;

урегулирование вопроса работы Фонда с обеспеченными кредиторами, банков, которые выводятся с рынка;

уточнение вопросов по уплате судебного сбора и платы за проведение государственной регистрации.

Документ предлагает ввести положение, которое позволит ФГВФЛ инициировать гражданские, административные, уголовные или арбитражные производства о взыскании ущерба (убытков), причиненного банку в результате национализации, экспроприации имущества, реквизиции, разрушения, вреда или обесценения имущества банка в результате военных действий, вооруженных конфликтов, общественных беспорядков.

"Закон предусматривает усовершенствование процедур, направленных на сохранение активов банков, находящихся в процедуре ликвидации, на совершенствование порядка проведения ликвидационной процедуры, определения перечня оснований и выявления ничтожных сделок, а также предвидения возможности заключения "мировых" соглашений", – заявил автор законопроекта Даниил Гетманцев.

По данным ФГВФЛ, по состоянию на начало 2021 года в процессе ликвидации находилось 46 банков. За 2020 год Фонд выплатил 390,7 млн грн вкладчикам неплатежеспособных банков. В частности, Фонд оплачивает требования вкладчиков за счет управления и продажи имущества неплатежеспособных банков.

В феврале 2021 года Национальный банк Украины предложил Кабинету министров создать рабочую группу высокого уровня по вопросам возвращения активов обанкротившихся банков.

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Наталия Софиенко

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