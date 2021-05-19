UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Верховная Рада одобрила новый механизм вывода банков-банкротов с рынка

19.05.2021, 14:14
Верховная Рада одобрила новый механизм вывода банков-банкротов с рынка - Фото
Верховная Рада (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект № 4546 относительно совершенствования механизмов вывода банков с рынка и удовлетворения требований кредиторов этих банков. "За" проголосовали 230 парламентариев.

Документ определяет правовые основания для возмещения вреда лицом, причинившим ущерб учреждению и кредиторам.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес новости

"Целью законопроекта является эффективное проведение мероприятий по выводу банка с рынка, путем усовершенствования механизмов сохранения активов банка, предотвращения потери имущества банка, удовлетворение как можно большего количества кредиторов банков, которые выводятся с рынка", – говорится в сообщении.

Законопроект должен урегулировать следующие вопросы:

  • совершенствование процедур и перечень оснований для выявления ничтожных сделок;
  • уточнение некоторых вопросов нормативно-правового регулирования порядка проведения ликвидационной процедуры;
  • совершенствование механизма правовой защиты работников Фонда и членов его административного совета;
  • урегулирование вопроса работы Фонда с обеспеченными кредиторами, банков, которые выводятся с рынка;
  • уточнение вопросов по уплате судебного сбора и платы за проведение государственной регистрации.

Документ предлагает ввести положение, которое позволит ФГВФЛ инициировать гражданские, административные, уголовные или арбитражные производства о взыскании ущерба (убытков), причиненного банку в результате национализации, экспроприации имущества, реквизиции, разрушения, вреда или обесценения имущества банка в результате военных действий, вооруженных конфликтов, общественных беспорядков.

"Закон предусматривает усовершенствование процедур, направленных на сохранение активов банков, находящихся в процедуре ликвидации, на совершенствование порядка проведения ликвидационной процедуры, определения перечня оснований и выявления ничтожных сделок, а также предвидения возможности заключения "мировых" соглашений", – заявил автор законопроекта Даниил Гетманцев.

  • По данным ФГВФЛ, по состоянию на начало 2021 года в процессе ликвидации находилось 46 банков. За 2020 год Фонд выплатил 390,7 млн грн вкладчикам неплатежеспособных банков. В частности, Фонд оплачивает требования вкладчиков за счет управления и продажи имущества неплатежеспособных банков.
  • В феврале 2021 года Национальный банк Украины предложил Кабинету министров создать рабочую группу высокого уровня по вопросам возвращения активов обанкротившихся банков.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Наталия Софиенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
верховная рада парламент банки-банкроты законопроект о банках
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Керівник редакції Ліга.Money
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Керівник відділу підтримки IT інфраструктури
Киев Група компаній "ЛІГА"
Менеджер з продажів
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 