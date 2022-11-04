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Рада запретила россиянам работать на топ-должностях в банках и финучреждениях Украины

Цей матеріал також доступний українською
04.11.2022, 12:23
Рада запретила россиянам работать на топ-должностях в банках и финучреждениях Украины - Фото
Фото: пресс-служба Верховной Рады

Верховная Рада в пятницу, 4 ноября, приняла правительственный законопроект №8008 о защите финансовой системы Украины от России, сообщил представитель Кабмина в парламенте Тарас Мельничук.

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Законопроект предусматривает, в частности, недопуск граждан РФ на руководящие должности в банках и финансовых компаниях. Но не только: список субъектов первичного финансового мониторинга, которые должны избавиться от российских топ-менеджеров, широк.

В него входят страховые компании, платежные системы, биржи, операторы почтовой связи, аудиторы, бухгалтеры, налоговые консультанты, адвокатские бюро, нотариусы, операторы азартных игр, криптообменники и другие компании, оказывающие финансовые услуги.

Этим же законом расширяется список высокорисковых клиентов – в него входят граждане и компании из России (или связанные с ней).

Устанавливается обязанность для субъектов первичного финансового мониторинга отчитываться в Госфинмониторинг о пороговых операциях с субъектами, связанными с Россией.

Законопроект поддержали 316 народных депутатов.

Андрій Водяний
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