Рада запретила россиянам работать на топ-должностях в банках и финучреждениях Украины

Верховная Рада в пятницу, 4 ноября, приняла правительственный законопроект №8008 о защите финансовой системы Украины от России, сообщил представитель Кабмина в парламенте Тарас Мельничук.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Законопроект предусматривает, в частности, недопуск граждан РФ на руководящие должности в банках и финансовых компаниях. Но не только: список субъектов первичного финансового мониторинга, которые должны избавиться от российских топ-менеджеров, широк.

В него входят страховые компании, платежные системы, биржи, операторы почтовой связи, аудиторы, бухгалтеры, налоговые консультанты, адвокатские бюро, нотариусы, операторы азартных игр, криптообменники и другие компании, оказывающие финансовые услуги.

Этим же законом расширяется список высокорисковых клиентов – в него входят граждане и компании из России (или связанные с ней).

Устанавливается обязанность для субъектов первичного финансового мониторинга отчитываться в Госфинмониторинг о пороговых операциях с субъектами, связанными с Россией.

Законопроект поддержали 316 народных депутатов.

Президент Владимир Зеленский 30 августа заявил, что Украина национализирует все российские активы.

Андрій Водяний

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.