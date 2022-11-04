Рада запретила россиянам работать на топ-должностях в банках и финучреждениях Украины
Верховная Рада в пятницу, 4 ноября, приняла правительственный законопроект №8008 о защите финансовой системы Украины от России, сообщил представитель Кабмина в парламенте Тарас Мельничук.
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Законопроект предусматривает, в частности, недопуск граждан РФ на руководящие должности в банках и финансовых компаниях. Но не только: список субъектов первичного финансового мониторинга, которые должны избавиться от российских топ-менеджеров, широк.
В него входят страховые компании, платежные системы, биржи, операторы почтовой связи, аудиторы, бухгалтеры, налоговые консультанты, адвокатские бюро, нотариусы, операторы азартных игр, криптообменники и другие компании, оказывающие финансовые услуги.
Этим же законом расширяется список высокорисковых клиентов – в него входят граждане и компании из России (или связанные с ней).
Устанавливается обязанность для субъектов первичного финансового мониторинга отчитываться в Госфинмониторинг о пороговых операциях с субъектами, связанными с Россией.
Законопроект поддержали 316 народных депутатов.
- Президент Владимир Зеленский 30 августа заявил, что Украина национализирует все российские активы.
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