Расходы украинцев по банковским картам Visa возвращаются к довоенным

В Украине увеличивается количество трансакций по банковским картам Visa, украинцы постепенно возвращаются к довоенным объемам расходов. Об этом в интервью изданию Forbes Украина рассказала старший вице-президент компании Visa Вера Платонова.

"Если сравнить с февралем, приняв значения этого месяца за 100%, дневной объем снятия наличных в марте просел до 58%, а платежи за товары и услуги – до 73%. Из-за сложностей с инкассацией в банкоматах в марте популярной стала услуга снятия наличных денег в кассах магазинов: "плюс" 20% по объему трансакций по сравнению с февралем. В июне этот показатель вернулся к довоенным", – рассказала Платонова.

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По ее словам, в июне снятие наличных составило уже 77% от февральского показателя, а торговые операции выросли до 107%.

"Мы можем сказать, что Украина вернулась к довоенным объемам расходов в торговых сетях и интернет-платежах", — отметила Платонова.

Также, по ее словам, в Украине, по сравнению с февралем, дневной объем операций "с карты на карту" в июне увеличился на 143%.

"С началом войны средняя сумма P2P-трансакций выросла более чем на 50%, однако в июне наметился спад. За рубежом с начала войны средняя сумма операций "с карты на карту", по сравнению с довоенной базой, повысилась более чем на 1000%. В июне дневные объемы переводов составляли почти на 1500% довоенного уровня", – отметила вице-президент Visa.

В то же время наблюдается сокращение в секторе малого и среднего бизнеса. "Если проанализировать сегмент с месячным оборотом до $35 000, более 10% прекратили существование. Из того, что мы видим, не могут полноценно восстановиться предприятия ресторанного бизнеса, пошива и торговли одеждой, сферы отдыха и SPA-услуг. Они почти исчезли или демонстрируют весьма незначительные показатели в наших цифрах. Снизилась доля трансакций в сегменте электронной коммерции", – сказала Платонова.

По данным НБУ, на 1 июля украинцы имели на руках 18,8 млн активных карт Visa.

Наталия Софиенко

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