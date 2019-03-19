Растет число незаконных списаний с банковских карт. Как уберечься

На один 1 млн грн расходных операций с использованием платежных карточек в 2018 году 92 грн приходилось на незаконные операции. Такие данные приводит Национальный банк Украины.

Средний размер одной незаконной операции - около 2500 грн (в 2017 году - 2100 грн).

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В целом количество незаконных действий с платежными картами, по которым банки понесли убытки, за прошлый год выросло до 105 500 случаев (в 2017 году - 77 600 случаев).

Традиционно наибольшее количество мошеннических операций происходит в больших городах (с населением более 1 млн человек).

Наибольшее количество незаконных действий с платежными картами в 2018 году проходило в сети Интернет - 55 100 случаев (52,2% от общего количества) - и по сравнению с 2017 годом выросло в 1,4 раза.

В НБУ пояснили, что негативная тенденция, прежде всего, связана с ростом числа мошенничеств с применением социальной инженерии. Речь идет о введении в заблуждение граждан любыми способами, для того чтобы они раскрыли персональные данные, реквизиты платежных карточек, коды/пароли или осуществили перевод средств под психологическим воздействием.

Во многих случаях преступники пытаются выдать себя за сотрудников банка (или НБУ или службы безопасности банка) и активно начинают выспрашивать личную информацию и другие данные.

НБУ рекомендует не отвечать на подозрительные телефонные звонки, обращаться к банку-эмитенту платежной карты и проверять состояние своих счетов.