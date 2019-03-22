Курс евро обвалился на межбанке

В пятницу, 22 марта, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,04/27,08, к закрытию котировки составили 26,88/26,91.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,87, максимальные – 27,04. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,90, максимальные – 27,08.

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Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 30,7931/30,8359, к закрытию котировки составили 30,3206/30,3544.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4240/0,4248, к закрытию котировки составили 0,4150/0,4156.

*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"