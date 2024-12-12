Россия окончательно проиграла апелляцию в "крымском" иске ПриватБанка

ПриватБанк (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Верховный суд Нидерландов 6 декабря 2024 года оставил в силе арбитражные решения 2017 и 2019 годов, которыми была признана незаконность экспроприации Россией крымских активов ПриватБанка. Об этом сообщила пресс-служба банка.

ПриватБанк перестал обслуживать клиентов в Крыму в марте 2014 года после того, как полуостров оккупировала Россия. Позже в том же году российская оккупационная администрация присвоила имущество ПриватБанка, которое в то время еще контролировали Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов.

В апреле 2015 года ПриватБанк начал арбитражный процесс против России в соответствии с Соглашением о поощрении и взаимной защите инвестиций от 1998 года.

В последнем на сегодняшний день частичном арбитражном решении от 4 февраля 2019 года суд признал, что он имеет юрисдикцию по всем требованиям ПриватБанка против Российской Федерации. Тогда же было установлено, что Россия нарушила свои обязательства по двустороннему соглашению о поощрении и взаимной защите инвестиций, незаконно экспроприировав активы ПриватБанка в Крыму, и что ПриватБанк имеет право на возмещение такой экспроприации в полном объеме.

С 2019 года Россия оспаривала эти решения, и только теперь ее апелляционные жалобы окончательно были отклонены.

Решение верховного суда открывает путь к окончательному определению арбитражным судом суммы ущерба и вреда ПриватБанка, причиненного Россией.