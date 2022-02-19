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Россия ответственна за кибератаку на украинские банки – США и Великобитания

Цей матеріал також доступний українською
19.02.2022, 12:05
Россия ответственна за кибератаку на украинские банки – США и Великобитания - Фото
Фото: depositphotos.com

Российские военные хакеры стояли за серией кибератак типа DDoS, которые ненадолго отключили украинские банковские и правительственные сайты. Об этом заявили Соединенные Штаты и Великобритания, пишет Reuters.

Заместитель советника по национальной безопасности США Энн Нойбергер заявила журналистам в Белом доме, что Вашингтон стремится привлечь Россию к ответственности за ее агрессивные действия в киберпространстве.

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"Мы считаем, что российское правительство несет ответственность за широкомасштабные атаки на украинские банки на этой неделе", — сказала Нойбергер.

По ее словам, что у американцев есть данные, свидетельствующие о том, что инфраструктура, связанная с российским военным ведомством, известным как ГРУ, "была замечена в передаче больших объемов связи на украинские IP-адреса и домены".

В одновременном заявлении британские официальные лица заявили, что ГРУ "почти наверняка причастно" к DDoS-атаке.

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Наталия Софиенко
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США российские хакеры DDos-атака
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