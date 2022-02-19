Россия ответственна за кибератаку на украинские банки – США и Великобитания
Российские военные хакеры стояли за серией кибератак типа DDoS, которые ненадолго отключили украинские банковские и правительственные сайты. Об этом заявили Соединенные Штаты и Великобритания, пишет Reuters.
Заместитель советника по национальной безопасности США Энн Нойбергер заявила журналистам в Белом доме, что Вашингтон стремится привлечь Россию к ответственности за ее агрессивные действия в киберпространстве.
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"Мы считаем, что российское правительство несет ответственность за широкомасштабные атаки на украинские банки на этой неделе", — сказала Нойбергер.
По ее словам, что у американцев есть данные, свидетельствующие о том, что инфраструктура, связанная с российским военным ведомством, известным как ГРУ, "была замечена в передаче больших объемов связи на украинские IP-адреса и домены".
В одновременном заявлении британские официальные лица заявили, что ГРУ "почти наверняка причастно" к DDoS-атаке.
- 15 февраля массированной DDoS-атаке подверглись ПриватБанк, Ощадбанк, сайты ВСУ и Минобороны. Глава Минцифры Михаил Федоров также заявил о мощной атаке на портал Дия из России и Китая.
- Кибератаки произошли на фоне угрозы нового вторжения России, некоторые западные СМИ возможной датой атаки РФ называли 16 февраля.
- Полиция открыла уголовное дело из-за кибератак на Украину.
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