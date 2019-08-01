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01.08.2019, 08:44

Российский Сбербанк продал бизнес в Турции из-за санкций

Российский Сбербанк продал бизнес в Турции из-за санкций

Российский банк продал дубайской Emirates NBD свою турецкую "дочку"

Сбербанк России продал свою дочернюю структуру в Турции - DenizBank A.S. - дубайскому Emirates NBD, который теперь владеет почти всем пакетом акций турецкого банка. Об этом говорится в сообщении российского банка, поступившем агентству РБК.

Как сообщили в Сбербанке, выручка от продажи турецкой "дочки" составила 170,7 млрд рублей, тогда как совокупный объем инвестиций в турецкий банк за все время владения - 148 млрд рублей.

Сделку одобрили банковские регуляторы Объединенных Арабских Эмиратов, Турции, Австрии и России.

По условиям соглашения Emirates NBD выкупит совокупный долг DenizBank перед Сбербанком в около $2,3 млрд.

По словам главы Сбербанка Германа Грефа, продажа DenizBank связана с санкциями, которые были введены против банка в части его международного присутствия.

Сбербанк вел переговоры с Emirates NBD с января прошлого года. В активе Сбербанка DenizBank находился с лета 2012 года, до этого он принадлежал франко-бельгийской группе Dexia. Герман Греф на момент покупки турецкого банка указывал, что это самый качественный актив на рынке Турции.

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Теги: сбербанк россии, denizbank
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