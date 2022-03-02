Российский советник из Всемирного банка уволился в знак протеста против войны с Украиной

Борис Львин, советник директора Всемирного банка от РФ, стал первым российским чиновником, который ушел в отставку в знак протеста против нападения России на Украину, пишет Financial Times.

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"Учитывая текущие события, я больше не могу ассоциировать себя с моим правительством и вынужден уйти в отставку с должности", – заявил Львин, проработавший во Всемирном банке более 24 лет.

В комментарии FT он заявил, что это "достаточно малая жертва" с его стороны по сравнению с тем, что сейчас переживает народ Украины.

Львин был старшим советником Романа Маршавина, исполнительного директора России и Сирии в совете Всемирного банка.

27 февраля на онлайн-конференции ООН по климату представитель России, доктор географических наук, профессор Олег Анисимов выступил против президента РФ Владимира Путина. Он заявил, что ему, как человеку, стыдно за то, что его страна напала на Украину.

Андрей Водяный

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