Рост доллара на межбанке замедлился

Во вторник, 18 января, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 28,36/28,38, к закрытию котировки составили 28,37/28,39.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 28,36, максимальные – 28,48. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 28,38, максимальные – 28,50.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 32,3247/32,3475, к закрытию котировки составили 32,2453/32,2652.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3716/0,3720, к закрытию котировки составили 0,3703/0,3707.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"

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Анна Ишутина

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