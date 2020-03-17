Наличный курс. Доллар перешагнул 28 грн, евро - 31 грн

Во вторник, 17 марта, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, вырос на 84 коп и составляет 27,0610 грн. Курс продажи вырос на 1 грн и 44 коп – до 28,5197 грн. Максимальный курс покупки составил 27,8 грн, минимальный курс продажи – 27,7 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 77 коп и составляет 29,8473 грн. Средний курс продажи вырос на 1 грн и 49 коп до 31,6957. Продать евро дороже можно за 30,6 грн, купить дешевле – за 30,5 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 2,7 коп и составляет 3,230 грн. Средний курс продажи вырос на 7,3 коп и составляет 3,808 грн за 10 российских рублей. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 3,61 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 3,54 грн.