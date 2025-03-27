Рожкова: Программа "єОселя" прекрасна, но ее надо изменить

Нацбанк хочет, чтобы государство только компенсировало процентные ставки по ипотечным кредитам, а не выступало прямым кредитором

Фото: НБУ

Национальный банк настаивает на необходимости пересмотреть условия ипотечной программы "єОселя". Об этом на первом Форуме доступной ипотеки сказала заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова.

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"У нас есть прекрасная программа "єОселя", но для массовой рыночной ипотеки ее недостаточно, сказала Рожкова.

"Нам нужно поговорить об изменении параметров программы "єОселя", — добавила она.

Основная цель пересмотра – сделать ее "дешевле для бюджета".

"Многие страны имеют программы поддержки ипотеки. Это очень важный социальный аспект, это драйвер экономического роста, но наиболее успешными являются программы, когда государство не является прямым кредитором. Государство должно создавать условия для рыночного ипотечного кредитования, и когда эти условия являются более дорогими для определенных категорий граждан, государство должно применять механизм компенсации процентных ставок", — пояснила Рожкова.

Ограниченность бюджета Украины не позволит масштабировать программу, тогда как банковская система в Украине суперликвидна, но не способна конкурировать с государственной ипотекой, предоставляемой на нерыночных условиях.

При этом Рожкова добавила, что "єОселя" должна сохраняться и в длительной перспективе поддерживать субсидированное кредитование.

"Сегодня мы не говорим о том, что рыночные условия полностью сложились. Но я уверена, что в среднесрочной перспективе они сложатся. Но давайте будем откровенны: если сегодня государственная программа поддержки предлагает ставки 3-7%, у соседней Польши 4-4,5%. К рыночной ставке 4,5% мы за пять лет не дойдем", — сказала она.

Для функционирования программы также необходимы определенные законодательные изменения, в частности принятие закона об оценке имущества, закона о секьюритизации, имплементации Европейской ипотечной директивы, создания механизма rent-to-own, отметила Рожкова.