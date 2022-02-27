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С завтрашнего дня в банкоматах украинских банков будут наличные – глава НБУ

Цей матеріал також доступний українською
27.02.2022, 17:38
С завтрашнего дня в банкоматах украинских банков будут наличные – глава НБУ - Фото
Кирилл Шевченко (фото: пресс-служба НБУ)

Система электронных платежей в Украине работает стабильно, с 28 февраля Национальный банк обеспечит наличными все банкоматы банков, которые выйдут на инкассаторские линии. Об этом сообщил на заседании налогового и финансового комитета Верховной Рады глава НБУ Кирилл Шевченко.

По его словам, банковская система страны сейчас работает стабильно, производятся все расчеты картами, однако банки продолжают работать только в тех локациях, где не проходят боевые действия.

Сам Национальный банк продолжает работать в штатном режиме и обеспечивает банки наличными деньгами, доложил глава НБУ. По его данным, НБУ уже выдал финансовым учреждениям кредитов рефинансирования на 51,5 млрд грн.

"На сегодняшний день есть ситуация в нескольких регионах, где просто за выходные опустошили банкоматы, но с завтрашнего дня мы начинаем работать со стратегическими запасами наличных, завтра во всех банкоматах банков, которые выйдут на инкассаторские линии, будут наличные", – заверил Шевченко.

Он также призвал продовольственные магазины, АЗС и аптеки не отказывать своим клиентам в оплате картой и заявил, что валютным резервам НБУ ничего не угрожает.

Богдан Заика
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