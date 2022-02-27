С завтрашнего дня в банкоматах украинских банков будут наличные – глава НБУ

Система электронных платежей в Украине работает стабильно, с 28 февраля Национальный банк обеспечит наличными все банкоматы банков, которые выйдут на инкассаторские линии. Об этом сообщил на заседании налогового и финансового комитета Верховной Рады глава НБУ Кирилл Шевченко.

По его словам, банковская система страны сейчас работает стабильно, производятся все расчеты картами, однако банки продолжают работать только в тех локациях, где не проходят боевые действия.

Сам Национальный банк продолжает работать в штатном режиме и обеспечивает банки наличными деньгами, доложил глава НБУ. По его данным, НБУ уже выдал финансовым учреждениям кредитов рефинансирования на 51,5 млрд грн.

"На сегодняшний день есть ситуация в нескольких регионах, где просто за выходные опустошили банкоматы, но с завтрашнего дня мы начинаем работать со стратегическими запасами наличных, завтра во всех банкоматах банков, которые выйдут на инкассаторские линии, будут наличные", – заверил Шевченко.

Он также призвал продовольственные магазины, АЗС и аптеки не отказывать своим клиентам в оплате картой и заявил, что валютным резервам НБУ ничего не угрожает.

24 февраля, в первый день полномасштабного вторжения России в Украину, Национальный банк Украины объявил о введении валютных ограничений. Они предусматривают лимит на снятие наличных, запрет на покупку иностранной валюты и заморозку курса гривни. Безналичные расчеты производятся без ограничений. Также регулятор перечислил в государственный бюджет 19 млрд грн прибыли за 2021 год и открыл спецсчет для сбора средств для украинской армии.

25 февраля НБУ запретил банкам сделки с российскими и беларускими рублями и закрыл МРБ Банк и Проминвестбанк – украинские "дочки" Сбербанка и ВЭБ.

Богдан Заика

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