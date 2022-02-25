Санкции заблокировали россиянам расчеты за границей
25.02.2022, 15:15
Россияне не смогут рассчитываться карточками подсанкционных банков за границей в странах, которые ввели санкции против банков России. Об этом сообщает Центральный банк России.
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Также клиенты этих банков не смогут рассчитаться картами в онлайн-магазинах и агрегаторах услуг, зарегистрированных в странах, которые поддержали санкции.
Это касается банков группы ВТБ, Совкомбанка, Новикомбанка, Промсвязьбанка, Банка Открытия.
Карты этих банков не будут работать с сервисами Apple Pay, Google Pay.
На всей территории страны-агрессора карты этих банков будут работать.
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