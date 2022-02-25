Санкции заблокировали россиянам расчеты за границей

Россияне не смогут рассчитываться карточками подсанкционных банков за границей в странах, которые ввели санкции против банков России. Об этом сообщает Центральный банк России.

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Также клиенты этих банков не смогут рассчитаться картами в онлайн-магазинах и агрегаторах услуг, зарегистрированных в странах, которые поддержали санкции.

Это касается банков группы ВТБ, Совкомбанка, Новикомбанка, Промсвязьбанка, Банка Открытия.

Карты этих банков не будут работать с сервисами Apple Pay, Google Pay.

На всей территории страны-агрессора карты этих банков будут работать.

В пять утра 24 февраля Путин объявил Украине войну и призвал ВСУ сложить оружие.

Президент Зеленский объявил о военном положении после атак России на украинскую военную инфраструктуру, города и пограничников.

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Наталия Фреик

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