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Санкции заблокировали россиянам расчеты за границей

Цей матеріал також доступний українською
25.02.2022, 15:15

Россияне не смогут рассчитываться карточками подсанкционных банков за границей в странах, которые ввели санкции против банков России. Об этом сообщает Центральный банк России. 

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Также клиенты этих банков не смогут рассчитаться картами в онлайн-магазинах и агрегаторах услуг, зарегистрированных в странах, которые поддержали санкции.

Это касается банков группы ВТБ, Совкомбанка, Новикомбанка, Промсвязьбанка, Банка Открытия.  

Карты этих банков не будут работать с сервисами Apple Pay, Google Pay. 

На всей территории страны-агрессора карты этих банков будут работать.

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Наталия Фреик
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агрессия России банковская система западные санкции
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