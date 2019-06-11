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11.06.2019, 19:48

СБУ: из банка-банкрота вывели почти полмиллиарда рефинанса НБУ

СБУ: из банка-банкрота вывели почти полмиллиарда рефинанса НБУ

Силовики не уточняют, какой именно банк был замешан в схеме

Служба безопасности Украины разоблачила схему в которой злоумышленники вывели на счета в одной из офшорных юрисдикций более $17 млн средств коммерческого банка, полученных в качестве рефинансирования НБУ. Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

"Для проведения сделки предприниматели заключили мнимый международный контракт с одной из оффшорных структур и перечислили средства компании-нерезиденту в счет поставки оборудования. Во избежание валютного контроля и налоговых проверок владельцы акционерного общества для вывода средств за рубеж использовали подконтрольный коммерческий банк, который сейчас находится в процедуре ликвидации", - отмечают в СБУ.

В релизе не уточняется, о каком банке идет речь. По заключению специалистов службы, сделка привела к ущерба государству в размере более 436 млн грн. Следователи СБУ вынесли подозрение руководителю украинской компании, через которую были выведены средства, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Также СБУ инициировала передачу активов предприятия в счет суммы нанесенного ущерба в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных преступлений (АРМА).

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Теги: банки-банкроты, кредиты рефинансирования
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