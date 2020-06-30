СБУ задержала экс-банкира - "продавал" должность в НБУ

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала в Киеве бывшего заместителя председателя правления коммерческого банка, который за $25 000 "продавал" должность начальника одного из управлений Национального банка. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Отмечается, что организатор сделки действовал, якобы от имени одного из заместителей главы Нацбанка. По словам экс-банкира, часть суммы должны были разделить между членами конкурсной комиссии для принятия положительного решения о назначении кандидата на должность.
Задержание произошло в одном из районов Киева во время получения части взятки в размере $15 000.
Задержанному сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 369 Уголовного кодекса Украины.
Следствие продолжается, устанавливаются все причастные и обстоятельства уголовного преступления.
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