СБУ задержала экс-банкира - "продавал" должность в НБУ

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала в Киеве бывшего заместителя председателя правления коммерческого банка, который за $25 000 "продавал" должность начальника одного из управлений Национального банка. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что организатор сделки действовал, якобы от имени одного из заместителей главы Нацбанка. По словам экс-банкира, часть суммы должны были разделить между членами конкурсной комиссии для принятия положительного решения о назначении кандидата на должность.

Задержание произошло в одном из районов Киева во время получения части взятки в размере $15 000.

Задержанному сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 369 Уголовного кодекса Украины.

Следствие продолжается, устанавливаются все причастные и обстоятельства уголовного преступления.

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