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СБУ задержала в Херсоне экс-директора банка РФ, вводившего в городе "рублевую зону" – фото

Цей матеріал також доступний українською
05.12.2022, 12:30
СБУ задержала в Херсоне экс-директора банка РФ, вводившего в городе
Задержание коллаборанта в Херсоне. Фото - СБУ

СБУ задержала в Херсоне экс-руководителя банка РФ, который по указанию гауляйтера Сальдо вводил в городе "рублевую зону", информирует пресс-служба СБУ. По данным собеседника LIGA.net в правоохранительных органах речь идет о Козике Антоне Аркадьевиче.

"Злоумышленником оказался руководитель бывшего филиала подконтрольного РФ "международного расчетного банка", открывавшего свои "отделения" в оккупированных районах юга Украины", — сообщили в СБУ.

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Как отметили следователи, через российское "финучреждение" гауляйтер захваченной части Херсона Владимир Сальдо пытался обустроить в регионе более 200 банковских "представительств" страны-агрессора по "опыту" создания разветвленной сети российского "расчетного банка" в захваченных районах Донецкой и Луганской областей.

"Таким образом, рашисты планировали осуществить принудительное введение "рублевой зоны" на оккупированной территории региона и обеспечить дополнительные поступления в бюджет РФ. Большая часть из полученных денег должна была идти на финансирование агрессивной войны против Украины", — отметили в СБУ.

Следователи установили, что во время оккупации Херсона такую задачу в украинском городе выполнял бывший работник местного банка (Антон Козик – LIGA.net).

СБУ задержала в Херсоне экс-директора банка РФ, вводившего в городе "рублевую зону" – фото


В начале полномасштабного вторжения он поддержал захватчиков и добровольно согласился возглавить одно из отделений российского финучреждения. Свое "рабочее место" обустроил в здании временно захваченного украинского государственного банка.

Находясь на "должности", вражеский приспешник заставлял местных предпринимателей переходить на коммерческие расчеты в российских рублях и отчислять часть доходов в пользу оккупационной администрации.

После освобождения Херсона злоумышленник попытался "залечь на дно" в одной из городских больниц. Однако его задержали. Колаборанту сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору) Уголовного кодекса Украины.

Его отправили под стражу без права на залог.
Наталія Софієнко, Юрій Смірнов
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коллаборант сбу Херсон Антон Козик
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