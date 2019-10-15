Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Сегодня суд Лондона объявит решение по делу ПриватБанка

Сегодня суд Лондона объявит решение по делу ПриватБанка
15.10.2019, 10:30

По словам источника в ПриватБанке, сегодня Лондонский суд объявит решение по делу банка против бывших собственников

Сегодня Апелляционный суд Лондона и Уэльса озвучит свое решение о рассмотрении жалобы ПриватБанка на решение суда первой инстанции, который отказался от иска госбанка к бывшим собственникам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову. Об этом сообщил LIGA.net источник в ПриватБанке.

По словам собеседника, решение суда будет оглашено в 12:30 по Киеву.

Слушание в Апелляционном суде Лондона проходило в конце июля в открытом режиме 5 дней. Интересы ПриватБанка, по информации агентства Интерфакс-Украина представлял адвокат лорд Дэвид Панник.

До момента оглашения соответствующего решения, всемирный арест на активы Коломойского и Боголобова будет действовать. Если суд примет сторону национализированного ПриватБанка, то арест продолжится и начнется full trial.

В декабре 2017 года ПриватБанк подал иск в Высокий суд Лондона против бывших собственников и шести компаний, которые им предположительно принадлежат или находятся под их контролем. Речь идет о фирмах Teamtrend, Trade Point Agro, Collyer, Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. и Ukrtransitservice. В качестве обеспечительной меры суд арестовал по всему миру активы экс-владельцев банка и указанных компаний на сумму более $2,5 млрд. 

В ноябре 2018 года Высокий суд Лондона решил, что ему не подсудно это дело, но признал ПриватБанк жертвой масштабных мошеннических действий.

Напишите нам
ПриватБанк игорь коломойский дело приватбанка апелляционный суд лондона
Комментарии
Последние новости
 