Сегодня суд Лондона объявит решение по делу ПриватБанка

Сегодня Апелляционный суд Лондона и Уэльса озвучит свое решение о рассмотрении жалобы ПриватБанка на решение суда первой инстанции, который отказался от иска госбанка к бывшим собственникам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову. Об этом сообщил LIGA.net источник в ПриватБанке.

По словам собеседника, решение суда будет оглашено в 12:30 по Киеву.

Слушание в Апелляционном суде Лондона проходило в конце июля в открытом режиме 5 дней. Интересы ПриватБанка, по информации агентства Интерфакс-Украина представлял адвокат лорд Дэвид Панник.

До момента оглашения соответствующего решения, всемирный арест на активы Коломойского и Боголобова будет действовать. Если суд примет сторону национализированного ПриватБанка, то арест продолжится и начнется full trial.

В декабре 2017 года ПриватБанк подал иск в Высокий суд Лондона против бывших собственников и шести компаний, которые им предположительно принадлежат или находятся под их контролем. Речь идет о фирмах Teamtrend, Trade Point Agro, Collyer, Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. и Ukrtransitservice. В качестве обеспечительной меры суд арестовал по всему миру активы экс-владельцев банка и указанных компаний на сумму более $2,5 млрд.

В ноябре 2018 года Высокий суд Лондона решил, что ему не подсудно это дело, но признал ПриватБанк жертвой масштабных мошеннических действий.