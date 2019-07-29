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29.07.2019, 13:08

Суд Лондона рассмотрел апелляцию ПриватБанка против Коломойского

Суд Лондона рассмотрел апелляцию ПриватБанка против Коломойского

Осенью лондонский суд решит, оставлять ли всемирный арест на активы экс-владельцев ПриватБанка

Апелляционный суд Лондона завершил рассмотрение жалобы ПриватБанка на решение суда первой инстанции, который отказался от иска госбанка к бывшим собственникам. Об этом сообщает НВ Бизнес со ссылкой на источник в ПриватБанке.

Слушание в Апелляционном суде Лондона проходило в открытом режиме 5 дней. Решение суд огласит в конце сентября или начале октября.

До момента оглашения соответствующего решения, всемирный арест на активы Игоря Коломойского и Геннадия Боголобова будет действовать. Если суд примет сторону национализированного ПриватБанка, то арест продолжится и начнется full trial.

Напомним, в декабре 2017 года ПриватБанк подал иск в Высокий суд Лондона против Игоря КоломойскогоГеннадия Боголюбова и компаний, которые им предположительно принадлежат или находятся под их контролем. В частности речь идет о фирмах Teamtrend, Trade Point Agro, Collyer, Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. и Ukrtransitservice.

Суд в качестве обеспечительной меры арестовал по всему миру активы экс-владельцев банка и указанных шести компаний на сумму более $2,5 млрд. 

В ноябре 2018 года Высокий суд Лондона решил, что ему не подсудно это дело, но признал ПриватБанк жертвой масштабных мошеннических действий.

22 июля Апелляционный суд Англии и Уэльса начал рассматривать жалобу ПриватБанка на решение Высокого суда Лондона.

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Теги: ПриватБанк, игорь коломойский, геннадий боголюбов, высокий суд лондона, апелляционный суд лондона
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