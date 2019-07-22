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22.07.2019, 13:51

В Лондоне рассматривают апелляцию ПриватБанка против Коломойского

В Лондоне рассматривают апелляцию ПриватБанка против Коломойского

Суд Лондона рассматривает апелляционную жалобу банка против бывших акционеров

Апелляционный суд Англии и Уэльса, 22 июля, начинает рассмотрение апелляционной жалобы ПриватБанка на решение Высокого суда Лондона, который отказался от икса банка к бывшим собственникам. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на источник, знакомый с ходом дела.

По словам собеседника агентства, основным предметом рассмотрения будет обоснованность отказа первой инстанции в рассмотрении спора в британской юрисдикции.

Он уточнил, что слушания будут длиться около пяти дней, а решение суда ожидается в сентябре-начале октября. При этом собеседник не исключил, что решение суда может быть оглашено и в конце слушаний.

Напомним, в декабре 2017 года ПриватБанк подал иск в Высокий суд Лондона против Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова и компаний, которые им предположительно принадлежат или находятся под их контролем. В частности речь идет о фирмах Teamtrend, Trade Point Agro, Collyer, Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. и Ukrtransitservice.

Суд в качестве обеспечительной меры арестовал по всему миру активы экс-владельцев банка и указанных шести компаний на сумму более $2,5 млрд. 

В ноябре 2018 года Высокий суд Лондона решил, что ему не подсудно это дело, но признал ПриватБанк жертвой масштабных мошеннических действий.

До рассмотрение дела в Апелляционном суде, активы Коломойского, Боголюбова и шести компаний остаются под арестом.

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Теги: апелляционная жалоба, игорь коломойский, геннадий боголюбов, суд лондона
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