Семь банков начнут выдавать доступную ипотеку под 7%. Когда и к кому обращаться

Фонд развития предпринимательства и руководители семи коммерческих банков подписали договора об участии в государственной программе "Доступная ипотека 7%". Об этом сообщает пресс-служба министерства финансов.

Доступную ипотеку под 7% будут выдавать – Укргазбанк, Банк Глобус, Ощадбанк, ПриватБанк, Мегабанк, Кредобанк, и ОТП-Банк.

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По словам министра финансов Сергея Марченка список банков не окончательный и он будет расширяться по мере присоединения банков к государственной программе.

По данным Минфина, в 2021 году году около 5000 семей смогут воспользоваться программой ипотечного кредитования под 7% годовых.

Планируется, что таких кредитов будет выдано на 5 млрд грн. Это означает, что средний размер одного кредита составит около 1 млн грн, или $35 800.

Запуск программы запланирован на 1 марта.

17 ноября 2020 года Кабинет министров поручил Министерству финансов создать Украинскую финансовую жилищную компанию для обеспечения граждан доступным жильем.

27 января 2021 года Кабинет министров расширил программу 5-7-9% на ипотеку.

23 февраля министерство финансов рассказало о подробностях государственной программы "Доступная ипотека 7%".

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Роман Брыль

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