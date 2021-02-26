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Семь банков начнут выдавать доступную ипотеку под 7%. Когда и к кому обращаться

26.02.2021, 17:26
Семь банков начнут выдавать доступную ипотеку под 7%. Когда и к кому обращаться - Фото
Подписание договоров об участии в программе "Доступная ипотека 7%" (Фото: скриншот Минфин/youtube)

Фонд развития предпринимательства и руководители семи коммерческих банков подписали договора об участии в государственной программе "Доступная ипотека 7%". Об этом сообщает пресс-служба министерства финансов.   

Доступную ипотеку под 7% будут выдавать – Укргазбанк, Банк Глобус, Ощадбанк, ПриватБанк, Мегабанк, Кредобанк, и ОТП-Банк.

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По словам министра финансов Сергея Марченка список банков не окончательный и он будет расширяться по мере присоединения банков к государственной программе.

По данным Минфина, в 2021 году году около 5000 семей смогут воспользоваться программой ипотечного кредитования под 7% годовых.

Планируется, что таких кредитов будет выдано на 5 млрд грн. Это означает, что средний размер одного кредита составит около 1 млн грн, или $35 800.

Запуск программы запланирован на 1 марта.

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Роман Брыль
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