Sharp приостановила поставки в Россию

Японский производитель техники Sharp приостановил поставки в Россию из-за войны в Украине. Об этом заявили в компании.

"Мы в Sharp Group глубоко обеспокоены войной, развивающейся в Украине", – говорится в сообщении.

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В Sharp добавили, что ее предприятия будут делать пожертвования благотворительным организациям, участвующим в помощи украинцам.

"Мы будем продолжать внимательно следить за ситуацией и принимать адекватные меры в соответствии с духом нашей Хартии корпоративного поведения Sharp Group", – сообщили в компании.

28 февраля Renault сообщил об остановке московского завода. Компания тогда сослалась на логистические проблемы.

21 марта стало известно, что компания возобновила производство в Москве. По неофициальным данным, запуск завода получил поддержку французского правительства, являющегося основным акционером Renault.

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Наталия Софиенко

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