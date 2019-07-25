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25.07.2019, 12:31

Швейцарские банки начали доплачивать заемщикам за кредиты

Швейцарские банки начали доплачивать заемщикам за кредиты

Два швейцарских банка начали выдавать кредиты по отрицательной ставке

Некоторые Швейцарские банки начали выдавать кредиты по отрицательной ставке, сообщает Bloomberg.

Это связано с тем, что процентная ставка Национального банка Швейцарии - минус 0,75% годовых. Кредитные организации страны вынуждены доплачивать Центробанку за хранение избыточных средств.

По информации агентства, по такому принципу кредитования работают Zuger Kantonalbank и Grisons cantonal bank (GKB).

"В отдельных случаях мы предоставляем краткосрочные кредиты с нулевой или отрицательной ставкой для институциональных клиентов", - сказала представитель Zuger Kantonalbank.

Ставки в банках кантонов Цюрих, Женева и Берн остаются выше нуля.

Аналогичная практика существует в банках Дании, Швеции и Японии.

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Теги: ставка по кредитам, швейцарские банки, центральный банк швейцарии
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