Швейцарские банки начали доплачивать заемщикам за кредиты

Некоторые Швейцарские банки начали выдавать кредиты по отрицательной ставке, сообщает Bloomberg.

Это связано с тем, что процентная ставка Национального банка Швейцарии - минус 0,75% годовых. Кредитные организации страны вынуждены доплачивать Центробанку за хранение избыточных средств.

По информации агентства, по такому принципу кредитования работают Zuger Kantonalbank и Grisons cantonal bank (GKB).

"В отдельных случаях мы предоставляем краткосрочные кредиты с нулевой или отрицательной ставкой для институциональных клиентов", - сказала представитель Zuger Kantonalbank.

Ставки в банках кантонов Цюрих, Женева и Берн остаются выше нуля.

Аналогичная практика существует в банках Дании, Швеции и Японии.