Сколько валюты украинцы купили онлайн: итоги года

В 2019 году физические лица купили и продали онлайн по $1 млрд. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка (НБУ).

Регулятор отмечает, что отмена ограничения на покупку валюты онлайн для физлиц не привела к давлению на валютный рынок - около 7% операций наличного рынка просто перешли на платформы онлайн-банкинга.

Ожидается, что после введения в действие закона о сплите продавать валюту онлайн смогут не только банки, но и небанковские финучреждения. Они перейдут под надзор НБУ с середины года.