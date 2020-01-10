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Сколько валюты украинцы купили онлайн: итоги года

Сколько валюты украинцы купили онлайн: итоги года
10.01.2020, 16:18

Украинцы купили $1 млрд онлайн за год. И столько же продали

В 2019 году физические лица купили и продали онлайн по $1 млрд. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка (НБУ).

Регулятор отмечает, что отмена ограничения на покупку валюты онлайн для физлиц не привела к давлению на валютный рынок - около 7% операций наличного рынка просто перешли на платформы онлайн-банкинга.

Ожидается, что после введения в действие закона о сплите продавать валюту онлайн смогут не только банки, но и небанковские финучреждения. Они перейдут под надзор НБУ с середины года.

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