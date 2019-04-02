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02.04.2019, 11:03

Смелянский рассказал, зачем Укрпочте банковская лицензия

Смелянский рассказал, зачем Укрпочте банковская лицензия

Госкомпания получила пока только лицензию на эквайринг

Укпорчта еще не получила банковскую лицензию, но получила лицензию на эквайринг (лицензия, которая позволяет устанавливать в отделениях платежные терминалы). Об этом сообщил генеральный директор госкомпании Игорь Смелянский в интервью проекту KRYM.

"Получили лицензию на эквайринг. Мы за это боремся (за банковскую лицензию – Ред.). Закон 6601 есть в повестке дня Верховной рады. Стыдно стране, которая идет в Европу, находиться по уровню доступности финансовых услуг на уровне Танзании", - сказал он.

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По информации Смелянского, 40% украинцев еще не имеют базовых банковский счетов, поскольку "треть страны" живет в сельской местности, где зачастую даже нет интернета. При этом доступ к банковским услугам постепенно сокращается.

"В 2016 году, у нас было 11 500 отделений. Вся банковская система, вместе взятая имела 10 500 отделений.  На сегодня уже 8 000. Думаю, что будет меньше. Т.е. доступ к банковским услугам сокращается. Это очевидно. Зачем же вам карточка, если рядом некуда ее, извините, вставить и сложно воспользоваться услугами", - отметил СЕО Укрпочты.

Полный текст интервью: Если бы не мы, Новая почта была бы дороже. Интервью СЕО Укрпочты

"Это мировая тенденция - 87 ведущих почтовых операторов мира являются банками. Почему? Почта – это последнее, что остается из цивилизации в малонаселенных пунктах. И на нее естественно вешаются все эти вещи", - заключил он.

Ранее Смелянский сообщил, что Укрпочта планирует выдать 5-7 млн банковских карт в случае получения права предоставлять банковские услуги.

Напомним, в прошлом году в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который предлагает уполномочить Укрпочту предоставлять услуги по обслуживанию почтовых счетов и выдавать банковские карточки, а также предоставлять отдельные банковские услуги без необходимости получения банковской лицензии.

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Теги: игорь смелянский, банковская лицензия, банковские счета, малонаселенные пункты
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