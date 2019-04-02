Смелянский рассказал, зачем Укрпочте банковская лицензия

Укпорчта еще не получила банковскую лицензию, но получила лицензию на эквайринг (лицензия, которая позволяет устанавливать в отделениях платежные терминалы). Об этом сообщил генеральный директор госкомпании Игорь Смелянский в интервью проекту KRYM.

"Получили лицензию на эквайринг. Мы за это боремся (за банковскую лицензию – Ред.). Закон 6601 есть в повестке дня Верховной рады. Стыдно стране, которая идет в Европу, находиться по уровню доступности финансовых услуг на уровне Танзании", - сказал он.

Реклама

По информации Смелянского, 40% украинцев еще не имеют базовых банковский счетов, поскольку "треть страны" живет в сельской местности, где зачастую даже нет интернета. При этом доступ к банковским услугам постепенно сокращается.

"В 2016 году, у нас было 11 500 отделений. Вся банковская система, вместе взятая имела 10 500 отделений. На сегодня уже 8 000. Думаю, что будет меньше. Т.е. доступ к банковским услугам сокращается. Это очевидно. Зачем же вам карточка, если рядом некуда ее, извините, вставить и сложно воспользоваться услугами", - отметил СЕО Укрпочты.

Полный текст интервью: Если бы не мы, Новая почта была бы дороже. Интервью СЕО Укрпочты

"Это мировая тенденция - 87 ведущих почтовых операторов мира являются банками. Почему? Почта – это последнее, что остается из цивилизации в малонаселенных пунктах. И на нее естественно вешаются все эти вещи", - заключил он.

Ранее Смелянский сообщил, что Укрпочта планирует выдать 5-7 млн банковских карт в случае получения права предоставлять банковские услуги.

Напомним, в прошлом году в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который предлагает уполномочить Укрпочту предоставлять услуги по обслуживанию почтовых счетов и выдавать банковские карточки, а также предоставлять отдельные банковские услуги без необходимости получения банковской лицензии.