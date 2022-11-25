"Сместился акцент". Укрэксимбанк из-за войны выставил на продажу свой лизинговый бизнес
Государственный Укрэксимбанк выставил на продажу лизинговую компанию ООО "Эксимлизинг". Об этом сообщила его пресс-служба в пятницу.
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Основной целью продаж является концентрация усилий на профильной деятельности, заявил банк.
"С началом полномасштабного нападения на Украину акцент Укрэксимбанка сместился с развития и расширения бизнесов корпоративных клиентов на выполнение ключевой функции государственного банка – финансирования стратегически важных секторов экономики во время войны", — говорится в сообщении.
Эксимлизинг работает на рынке с 2006 года. В 2018 году компания получила статус финансового учреждения и бессрочную лицензию на предоставление услуг финансового лизинга. Портфель клиентов Эксимлизинга включает в себя компании коммерческого, государственного, муниципального и коммунального секторов.
Аукцион по продаже Эксимлизинга состоится в электронной системе СЕТАМ. Первая попытка продать компанию – 25 ноября.
Стартовая цена – 1,05 млн грн.
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