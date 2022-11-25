"Сместился акцент". Укрэксимбанк из-за войны выставил на продажу свой лизинговый бизнес

Государственный Укрэксимбанк выставил на продажу лизинговую компанию ООО "Эксимлизинг". Об этом сообщила его пресс-служба в пятницу.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

Основной целью продаж является концентрация усилий на профильной деятельности, заявил банк.

"С началом полномасштабного нападения на Украину акцент Укрэксимбанка сместился с развития и расширения бизнесов корпоративных клиентов на выполнение ключевой функции государственного банка – финансирования стратегически важных секторов экономики во время войны", — говорится в сообщении.

Эксимлизинг работает на рынке с 2006 года. В 2018 году компания получила статус финансового учреждения и бессрочную лицензию на предоставление услуг финансового лизинга. Портфель клиентов Эксимлизинга включает в себя компании коммерческого, государственного, муниципального и коммунального секторов.

Аукцион по продаже Эксимлизинга состоится в электронной системе СЕТАМ. Первая попытка продать компанию – 25 ноября.

Стартовая цена – 1,05 млн грн.

Андрій Водяний

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.