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"Сместился акцент". Укрэксимбанк из-за войны выставил на продажу свой лизинговый бизнес

Цей матеріал також доступний українською
25.11.2022, 14:27
Фото: пресс-служба Укрэксимбанка

Государственный Укрэксимбанк выставил на продажу лизинговую компанию ООО "Эксимлизинг". Об этом сообщила его пресс-служба в пятницу.

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Основной целью продаж является концентрация усилий на профильной деятельности, заявил банк.

"С началом полномасштабного нападения на Украину акцент Укрэксимбанка сместился с развития и расширения бизнесов корпоративных клиентов на выполнение ключевой функции государственного банка – финансирования стратегически важных секторов экономики во время войны", — говорится в сообщении.

Эксимлизинг работает на рынке с 2006 года. В 2018 году компания получила статус финансового учреждения и бессрочную лицензию на предоставление услуг финансового лизинга. Портфель клиентов Эксимлизинга включает в себя компании коммерческого, государственного, муниципального и коммунального секторов.

"Сместился акцент". Укрэксимбанк из-за войны выставил на продажу свой лизинговый бизнес

Аукцион по продаже Эксимлизинга состоится в электронной системе СЕТАМ. Первая попытка продать компанию – 25 ноября.

Стартовая цена – 1,05 млн грн.

Андрій Водяний
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Укрэксимбанк лизинг
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