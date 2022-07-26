Снижение спроса на ипотеку обновило исторический антирекорд — опрос банков

Банки ожидают умеренного возобновления спроса на кредиты и в дальнейшем прогнозируют усиление всех видов рисков. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Национальным банком Украины.

Во втором квартале банки констатировали ужесточение негативного влияния войны на показатели кредитования. Отмечается ухудшение качества кредитов, умеренный спрос на кредиты со стороны бизнеса, сокращение спроса со стороны населения и снижение одобрения заявок.

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Спрос населения на кредиты сокращался из-за ухудшения потребительских настроений. Снижение спроса на ипотеку обновило исторический антирекорд в результате сокращения сбережений домохозяйств и неутешительных перспектив рынка недвижимости.

В апреле-июне 2022 года интерес заемщиков к бизнес-кредитам существенно не изменился. Как и в I квартале, потребность в оборотном капитале, реструктуризации долга и внутреннем финансировании усиливали спрос. Частично восстановился спрос на гривневые и краткосрочные ссуды.

Большинство банков вторично подряд сообщили об усилении стандартов корпоративного кредитования, в большей степени для долгосрочных, валютных кредитов и займов крупного бизнеса.

Стандарты кредитования домохозяйств ужесточились второй квартал подряд.

Участники опроса отметили рост всех видов рисков во ІІ квартале 2022 года, наиболее заметно – кредитного и операционного, как и квартал назад.

В последующие 12 месяцев большинство респондентов прогнозируют сокращение объемов как корпоративного, так и розничного кредитования. В то же время, оценки перспектив возобновления потребительского кредитования несколько улучшились по сравнению с предыдущим кварталом.

Банки также считают, что качество кредитного портфеля ухудшится.

Респонденты ожидают сокращения фондирования в следующие 12 месяцев, однако имеют более оптимистичные по сравнению с I кварталом оценки перспектив привлечения средств населения.

В ближайшие три месяца банки прогнозируют, что все виды рисков в дальнейшем будут усиливаться.

Опрос проводился с 28 июня по 12 июля 2022 среди кредитных менеджеров 27 банков, доля которых в общем объеме активов банковской системы составляет 94%.

Наталия Софиенко

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