Сотрудникам ПриватБанка повысят зарплаты

Уровень зарплат планируют поднять за счет роста доходности банка

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Государственный ПриватБанк планирует направить часть своей прибыли на повышение зарплат сотрудников. Об этом заявил председатель правления банка Петр Крумханзл, сообщает ЭП.

"Есть очень много факторов, которые могут повлиять на прибыльность банка. Однако могу вам твердо пообещать, что к концу 2018 года ПриватБанк будет одним из самых прибыльных банков на рынке", - отметил Крумханзл.

Он отметил, что рост базовых показателей работы банка демонстрирует, что имеет убедительную динамику роста доходности.

Глава правления подчеркнул, что средства от прибыли пойдут на совершенствование инфраструктуры и повышение зарплат.

"Прежде всего, это будут расходы на совершенствование инфраструктуры информационных технологий. Высокие темпы роста количества клиентов и сделок, внедрения новых сервисов требуют особого внимания к качеству инфраструктуры информационных технологий. Также планируется повышение зарплат сотрудников, здесь мы опережаем рынок", - сказал Крумханзл.

ПриватБанк (г. Днепр) - крупнейший банк Украины по объему активов. 18 декабря 2016 года Кабинет министров национализировал банк, руководствуясь рекомендациями СНБО по предложению НБУ. Государство в лице Минфина стало владельцем 100% акций, а ПриватБанк был докапитализирован на сумму 116,8 млрд грн. В начале 2018 года банк возглавил чеш Петр Крумханзл. За первое полугодие чистая прибыль ПриватБанка составила почти 7 млрд грн.