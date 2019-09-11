Совет НБУ утвердил монетарную политику на 2020 год

Совет Национального банка Украины утвердил основные принципы денежно-кредитной политики на 2020 год и среднесрочную перспективу. Об этом сообщил глава совета НБУ Богдан Данилишин в Facebook.

Целью денежно-кредитной (монетарной) политики остается поддержание инфляции в среднесрочной перспективе на уровне 5% с допустимым диапазоном отклонений ± 1 п.п.

Нацбанк также продолжит придерживаться политики плавающего курсообразования.

"В 2020 году НБУ будет использовать гибкость режима инфляционного таргетирования, способствуя не только возвращению инфляции к цели, но также заботясь влиянием монетарных решений на экономический рост", - отметил Данилишин.

При снижении инфляционного давления НБУ планирует смягчать монетарную политику, способствуя экономическому росту.

НБУ намерено постепенно снижать учетную ставку, пока она не достигнет до нейтрального уровня. Также будут снижаться и номинальные процентные ставки банков.

"Национальный банк будет продолжать придерживаться своего обязательства избегать любых форм фискального доминирования над монетарной политикой, в том числе прямой или косвенной поддержки бюджетных расходов", - написал глава совета НБУ.