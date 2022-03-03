Созданный по инициативе Китая банк прекратил работу в России и Беларуси

Азиатский банк инфраструктурных инвестиций приостановил сотрудничество с Россией и Беларусью из-за войны в Украине, говорится в заявлении банка.

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"В этих обстоятельствах и в интересах банка руководство решило, что все операции, связанные с Россией и Беларусью, будут приостановлены и пересмотрены", — заявили в банке.

В банке отметили, что он "выражает сочувствие всем пострадавшим".

"Наши сердца обращены ко всем, кто страдает", – идется в сообщении банка.

Кроме этого, руководстве банка подчеркнули, что сделают все возможное, чтобы защитить финансовую целостность AIIB на фоне меняющейся экономической и финансовой ситуации.

АБИИ с учетным капиталом в $100 млрд был создан по инициативе Пекина для финансирования инфраструктурных проектов стран региона. Членами Азиатского банка инфраструктурных инвестиций являются 57 стран. Китаю принадлежат самая большая часть, что дает ему право вето. По данным российского Минэкономразвития, доля РФ в банке составляет 6,5%.

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Наталия Фреик

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