Сразу 10 банков присоединились к программе компенсации стоимости украинского оборудования

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К программе частичной компенсации стоимости техники и оборудования украинского производства присоединились еще 10 банков. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

Программа реализуется в рамках политики "Сделано в Украине".

Теперь в программе компенсации участвуют 12 банков: Банк Восток, Скай Банк, ПроКредит Банк, ОТП Банк, Пиреус Банк МКБ, АКБ "Львов", Укргазбанк, Акцент-Банк, Радобанк, МТБ Банк, Банк Кредит Днепр, КБ "Глобус".

Согласно программе покупатели украинской техники и оборудования, в частности автобусов, грузовиков, лифтов, трансформаторов и другого оборудования смогут подавать заявки в банки-участники на компенсацию 15% ее стоимости.

Предприниматели, желающие воспользоваться государственной поддержкой и получить компенсацию, должны оплатить технику и оборудование через один из уполномоченных банков, а также подать в банк заявление на компенсацию вместе с копией платежного документа и актом приема-передачи.

Производителям, которые хотят подать свою технику через программу, нужно подать электронную заявку в Минэкономики и предоставить информацию о степени локализации, калькуляции себестоимости и технологических операциях, расчете удельного веса затрат на оплату труда.

После проверки Минэкономики товары будут включены в публичный перечень, информация по которому будет передаваться банкам для реализации программы.

Компенсацию на товары, приобретенные до 1 декабря 2024 года, можно получить в текущем году, при подаче заявки до 5 декабря. На технику, приобретенную после 1 декабря, компенсация будет начисляться в следующем году. Финансирование зависит от очередности поступления заявок и наличия бюджета.

Решение о запуске новой программы поддержки производителей программы компенсаций Кабинет министров принял 24 сентября 2024 года.