Наличный курс доллара замедлил рост

В среду, 18 марта, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, вырос на 7,43 коп и составляет 27,1353 грн. Курс продажи вырос на 8,83 коп – до 28,6080 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 26,7 грн, максимальный - 27,7 грн. Для продажи минимальный курс – 27,5 грн, максимальный - 29,8 грн.

Средний курс покупки евро упал на 24,83 коп и составляет 29,5990 грн. Средний курс продажи упал на 31,53 коп до 31,3803.

Минимальный курс покупки для евро составил – 29,0 грн, максимальный - 30,7 грн. Для продажи минимальный курс – 30,4 грн, максимальный - 32,5 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 2,7 коп и составляет 3,203 грн. Средний курс продажи упал на 3,0 коп и составляет 3,778 грн за 10 российских рублей. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2,3 грн за 10 российских рублей, максимальный - 3,6 грн. Для продажи минимальный курс – 3,6 грн, максимальный – 4,0 грн.