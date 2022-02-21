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США хотят запретить обработку трансакций российских банков – Reuters

Цей матеріал також доступний українською
21.02.2022, 08:25
США хотят запретить обработку трансакций российских банков – Reuters - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Администрация Джо Байдена подготовила первый пакет санкций против России, запрещающий финансовым учреждениям США обрабатывать трансакции для крупных российских банков. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Меры, которые будут реализованы только в случае вторжения России в Украину, направлены на то, чтобы нанести ущерб российской экономике. Санкции должны разорвать "корреспондентские" банковские отношения между целевыми российскими банками и банками США, которые позволяют осуществлять международные платежи.

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По данным агентства, санкции могут ввести против Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка и ВЭБ.РФ, однако окончательный список еще не определен.

Белый дом также может внести в черный список определенных россиян и компании, то есть фактически исключить их из американской банковской системы, запретить им торговлю с американцами и заморозить их активы в США.

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Наталия Софиенко
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