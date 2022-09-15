США пытаются добиться прекращения работы российских карт "Мир" в Турции

Соединенные Штаты Америки пытаются добиться прекращения работы российских банковских карт "Мир" в Турции, сообщила в четверг газета Financial Times со ссылкой на два западных источника.

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Евросоюз также намерен усилить давление на Турцию, в октябре страну посетит еврокомиссар по вопросам финансов Мейрид МакГиннесс.

"Мы пошлем очень четкий сигнал, что финансовые учреждения третьих стран не должны подключаться к платежной сети "Мир", потому что, как вы знаете, это создает определенные риски уклонения от санкций", – сказал один из собеседников FT.

"Нам нужно закрыть лазейки", – подчеркнул другой.

По его словам, именно на Турцию будут направлены основные усилия США и Евросоюза по предотвращению обхода российских санкций. Однако в поле зрения находятся также страны Кавказа, Центральной Азии и Персидского залива.

"Россия будет стучаться в каждую дверь. И каждая страна должна иметь в виду, что мы будем следить за этим и разговаривать с ними", – заявил Джеймс О'Брайен, координатор по санкциям в Госдепартаменте США.

Сейчас к системе Мир подключены пять крупнейших турецких банков: VakıfBank, Ziraat Bank, İş Bank, DenizBank и Halkbank. Последние два начали принимать российские карты уже после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

İş Bank и DenizBank в ответ на запрос FT заявили, что соблюдают санкции против России и не осуществляют операции с подсанкционными российскими банками. Остальные турецкие банки не ответили.

США и ЕС также намерены преследовать структуры, которые помогают России получать доходы от экспорта или способствуют поставке запрещенной промышленной и оборонной продукции. Ужесточения санкционного режима следует ожидать и лицам, вовлеченным в российский IT-сектор, электронную коммерцию и сферу кибербезопасности.

В августе стало известно о письме заместителя министра финансов США Уолли Адеемо, который предупредил турецкие компании о риске попасть во вторичные санкции за сотрудничество с Россией.

Турецкий экспорт в Россию после начала войны в Украине вышел на самый высокий уровень с 2014 года.

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Андрій Водяний

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