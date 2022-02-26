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США вернулись к вопросу об отключении России от SWIFT. Италия и Кипр уже не против

Цей матеріал також доступний українською
26.02.2022, 11:13
США вернулись к вопросу об отключении России от SWIFT. Италия и Кипр уже не против - Фото
Фото: EPA

Соединенные Штаты Америки начали серьезно рассматривать вопрос об отключении России от межбанковской системы SWIFT.

Еще несколько дней назад такая возможность была маловероятной, но вторжение России в Украину перевернуло ситуацию, пишет Bloomberg.

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По данным издания, представители администрации Джо Байдена обсуждают этот вопрос с Федеральной резервной системой, являющейся надзорным органом SWIFT. Другой источник сообщил, что начались переговоры и с Европейской комиссией.

Еще несколько дней назад Байден сказал, что отключение России от SWIFT пока не рассматривается, потому что европейские союзники выразили обеспокоенность по поводу риска, который будет представлять для их экономик такой шаг. Но по мере того, как российские войска продвигаются вглубь Украины, официальные лица в США и ЕС становятся все более склонными к жестким санкциям. Великобритания, Канада, Нидерланды, Австрия, Франция публично призвали к отключению России от SWIFT.

По данным министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, Италия и Кипр, которые еще недавно были против такого шага, больше не блокируют его.

"Звонок с моим итальянским коллегой Луиджи ди Майо. Полная солидарность с Украиной. Мой коллега заверил меня, что Италия поддержит отключение России от SWIFT", – написал министр в Twitter вечером в пятницу. Премьер-министр Италии Марио Драги в телефонном разговоре с президентом Владимиром Зеленским тоже поддержал отключение России от SWIFT.

В субботу с утра согласие удалось получить и от Кипра. "Удалось. Кипр заявил, что не будет блокировать отключение РФ от SWIFT. Украинская дипломатия продолжает работать 24/7 и добиваться важных решений для защиты Украины от российских захватчиков", – сообщил Кулеба.

Руководство SWIFT также все меньше сопротивляется этой идее, но обсуждения еще продолжаются.

США не имеют права в одностороннем порядке заблокировать доступ России к SWIFT. Организация разорвет отношения с РФ только в том случае, если ЕС введет санкции против определенного российского юрлица или страны в целом. Решения такого масштаба в ЕС требуют единогласной поддержки.

Пока SWIFT только однажды отрезал доступ к системе целой стране: в 2012 году был заблокирован Иран в рамках комплекса мер, направленных на сдерживание его ядерной программы.

Андрей Водяный
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Россия США санкции война кипр италия SWIFT
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