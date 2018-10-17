США ввели санкции против иранских банков

Управление по контролю за иностранными активами, входящее в состав Министерства финансов США, ввело санкции в отношении обширной сети компаний, оказывающих финансовую поддержку иранскому полувоенному ополчению "Басидж" в составе силовой структуры "Корпус стражей исламской революции" (КСИР). Об этом сообщает Deutsche Welle.
В перечень вошли минимум 20 компаний, включая частный иранский банк Mellat и инвестиционную компанию Mehr Eghtesad.
Минфин США указывает, что "Басидж" использует и тренирует детей-солдат для участия в конфликтах, разжигаемых КСИР в регионе.
Напомним, США 10 мая расширили санкции против Ирана. Тогда в санкционный список вошли еще шесть физических лиц и три фирмы, связанные с КСИР.
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