США ввели санкции против иранских банков

Частный иранский банк Mellat и инвестиционная компания Mehr Eghtesad попали в санкционные списки США

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Управление по контролю за иностранными активами, входящее в состав Министерства финансов США, ввело санкции в отношении обширной сети компаний, оказывающих финансовую поддержку иранскому полувоенному ополчению "Басидж" в составе силовой структуры "Корпус стражей исламской революции" (КСИР). Об этом сообщает Deutsche Welle.

В перечень вошли минимум 20 компаний, включая частный иранский банк Mellat и инвестиционную компанию Mehr Eghtesad.

Минфин США указывает, что "Басидж" использует и тренирует детей-солдат для участия в конфликтах, разжигаемых КСИР в регионе.

Напомним, США 10 мая расширили санкции против Ирана. Тогда в санкционный список вошли еще шесть физических лиц и три фирмы, связанные с КСИР.