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11.03.2019, 13:05

Стать инкассатором. Кто может получить лицензию

Стать инкассатором. Кто может получить лицензию

Компании-претенденту нужно выполнить пять базовых требований для получения лицензии

Надлежащая материально-техническая база, репутация и 2 млн грн. Таким требованиям должна соответствовать компания, которая хочет получить лицензию на предоставление банкам услуг по инкассации.

Как поясняют в НБУ, компании нужно выполнить пять базовых требований. Для этого нужно иметь прозрачную структуру собственности, безупречную деловую репутацию владельцев и руководителей компании, удовлетворительное финансовое состояние, надлежащую материально-техническую базу и обеспеченность работников подразделения инкассации.

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Также у юридического лица должны быть средства в размере не менее 2 млн грн.

Если компания соответствует перечисленным условиям, она может подавать документы в НБУ на получение лицензии. Регулятор рассматривать их не более 30 рабочих дней.

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Теги: инкассатор, инкассация
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