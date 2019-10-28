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Ставки для долларовых депозитов выросли

Ставки для долларовых депозитов выросли
28.10.2019, 09:00

А вклады в евро опустили доходность

За последние три недели банки подняли ставки для сбережений в долларах. Об этом свидетельствует обзор актуальных депозитных программ в банках Украины, проведенный LIGA.net (данные на 28.10.2019). Средние процентные ставки по депозитам в евро снизились.

 

Динамика средних процентных ставок по депозитам

Средние ставки по депозитам в гривне

Бессрочные сбережения сбросили 0,12 п.п. и предлагают 7,73% годовых. Стоимость депозитов на срок до месяца по-прежнему составляет 9,71% годовых. Вклады на периоды от месяца (11,80%) и от 6 до 12 месяцев (14,71%) также не изменились в цене. Средняя ставка для сбережений сроком от 3 месяцев до 6 выросла на 0,01 п.п. и составляет 14,19% годовых. Депозиты на периоды свыше года подешевели на 0,04 п.п. до 13,97% годовых.

Средние ставки по депозитам в долларах

Сбережения в долларах подорожали для периодов от 1 до 3 месяцев (на 0,01 п.п. до 1,14% годовых). Выросла доходность сбережений и для сроков от 3 до 6 месяцев (на 0,02 п.п. до 2,25% годовых). Вклады сроком от полугода до года подорожали на 0,04 п.п. и предлагают 2,82% годовых. Не претерпели изменений сроки свыше года, такие вклады предоставляют 2,86% годовых. На прежнем уровне остались и ставки для вкладов на периоды до месяца – 1,11% годовых. Снизилась доходность только бессрочных вкладов, на 0,02 п.п. до 0,55% годовых.

Средние ставки по депозитам в евро

Синхронно снизилась доходность вкладов для периодов от 3 месяцев и от 6 месяцев (на 0,06 п.п. до 1,56% и до 1,94% годовых соответственно). Более существенно подешевели депозиты сроком свыше года, на 0,16 п.п. до 2,08% годовых. Выросла средняя ставка только по депозитам на срок от месяца до 3 (на 0,04 п.п. до 1,13% годовых). Бессрочные сбережения по-прежнему предлагают 0,54% годовых. Депозиты сроком менее месяца предоставляют 0,73% годовых.

*Обзор составлен на основании данных по 137 депозитным  программам от 27 украинских банков, дата последнего обновления – 28.10.19

Средние процентные ставки по депозитам

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